Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые упростили изучение ключевых белков-мишеней для лекарств
Рецепторы, сопряженные с G-белком, или GPCR имеют огромное значение как мишени воздействия многих лекарств. Их изучение необходимо поставить «на поток», чтобы эффективно создавать новые препараты. Поэтому коллектив авторов из МФТИ и их коллеги впервые применили анализ температурного сдвига для изучения взаимодействия GPCR с их целевыми молекулами — лигандами. Такой подход отличают доступность и высокая производительность, и потому он будет полезен для фармакологических исследований.
Результаты опубликованы в Protein Science. Трудно переоценить значение рецепторов суперсемейства GPCR для фармакологии. Это мембранные белки, способные реагировать на различные воздействия извне (например, при связывании специальных молекул-лигандов или на свет) и в ответ изменять процессы внутри клетки. В этом им помогают взаимодействующие партнеры — G-белки, которые расщепляют молекулы ГТФ и тем запускают целый каскад реакций в цитоплазме.
Таким образом, GPCR делают клетку регулируемой системой и помогают ей жить и делиться. С другой стороны, эти рецепторы вовлечены в развитие множества заболеваний. И чтобы их лечить, необходимо точно и избирательно менять состояние нужных GPCR. Рецепторы таргетируют более 30% всех одобренных сейчас лекарственных средств, причем список постоянно пополняется.
Представителей этого суперсемейства очень много — у человека в геноме найдено более 800 кодирующих GPCR генов. Все такие белки объединяет схожая структура (семь спиралей, пронизывающих мембрану) и общие принципы действия. Но каждый GPCR имеет и уникальные свойства, в том числе специфические взаимодействия с молекулами-активаторами или блокаторами — лигандами. Для прогресса медицины необходимо быстро и точно описывать такие взаимодействия у все новых рецепторов.
Методы, которые обычно используют для изучения комплексов GPCR-лиганд, дорого стоят и имеют другие ограничения. В том числе потому, что рецепторы — это «живущие» в мембранах белки с особыми свойствами, трудно поддающиеся выделению в чистом виде и описанию.
Поэтому авторы новой публикации — ученые МФТИ, Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, Института биологического приборостроения РАН (Пущино) и Института Бридж (США) предложили альтернативный подход.
Они обратили внимание на анализ температурного сдвига (thermal shift assay, TSA). Метод основан на изменении флуоресценции специального красителя в зависимости от характера его взаимодействий с изучаемым белком. Исходно TSA применяли для оценки стабильности белковых молекул, то есть описания их плавления. В физиологических условиях большинство белков имеют фиксированную структуру, но при нагреве и других воздействиях могут пройти фазовый переход. Температура, при которой он происходит — это важная характеристика белка.
Но недавно анализ температурного сдвига стали применять и для изучения взаимодействий между молекулами. Формирование комплексов белков с лигандами описывают на основе роста температуры плавления по мере увеличения концентрации лиганда.
Авторы использовали типичный белок суперсемейства GPCR — аденозиновый рецептор второго типа (A2AAR), а также сильно отличающийся от него лейкотриеновый рецептор первого типа (CysLT1R). Оба имеют большое клинической значение и множество физиологических функций. Например, A2AAR регулирует работу сердца и иммунитета, а CysLT1R участвует в развитии воспаления.
В работе описано множество взаимодействий рецепторов A2AAR и CysLT1R с различными лигандами. Среди них были как агонисты (активируют рецептор), так и антагонисты (блокируют его); ортостерические лиганды, которые связывают «рабочую поверхность» рецептора, а также аллостерические лиганды (взаимодействуют с другими частями молекулы белка).
«С помощью ряда экспериментов с аденозиновым рецептором второго типа и лейкотриеновым рецептором первого типа, а также нескольких математических моделей (для обработки данных) мы показали, что при помощи метода TSA вполне возможно рассчитать константу диссоциации комплекса GPCR-лиганд. Это верно как для ортостерических, так и аллостерических лигандов. Таким образом, предложенный нами подход может стать доступной альтернативой существующим методам, выигрывая у них по стоимости реактивов и оборудования, скорости получения результата и простоты эксперимента», — отметил Дмитрий Дашевский, сотрудник Центра молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний и Лаборатории структурной биологии рецепторов, сопряженных с G-белком МФТИ. Работа выполнена при поддержке РНФ.
Депрессия негативно влияет на все стороны жизни человека, но многие, столкнувшись с ней, избегают обращаться за профессиональной помощью. Психологи из Норвегии выяснили, что у мужчин подобное нежелание может быть связано с неверным убеждением о том, насколько другие готовы искать помощь специалистов при депрессии.
Мы все чаще слышим: люди становятся глупее, ведь новое поколение альфа показывает если не худший уровень IQ по сравнению с предыдущими, то темпы роста интеллекта замедлились. Дальше будет еще хуже, говорят пессимисты. Все настолько ужасно, что «умственное разложение», описывающее состояние, когда мозг словно забивается мусором из социальных медиа, а не думает, стало словом 2024 года по версии издателя «Оксфордского словаря английского языка». Дин Бернетт, профессор нейробиологии и автор нескольких книг, уверен: эти прогнозы ошибочны. Разберемся, прав ли он?
Ученые ТПУ в составе научной группы провели комплексное исследование дисперсных магнитоэлектрических наночастиц ультрамалого размера и возможности их функционализации. Исследование показало, что наночастицы способны не только активировать, но и тормозить клеточные процессы с помощью магнитного поля. Такой подход в перспективе может стать основой для разработки новых методов лечения на основе нанотехнологий, например, в онкотерапии и регенеративной медицине.
Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.
Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Цезарь. Галлы. Пирамиды. Тест по истории Древнего мира от Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии