  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
49 минут назад
ФизТех
11

Ученые упростили изучение ключевых белков-мишеней для лекарств

4.4

Рецепторы, сопряженные с G-белком, или GPCR имеют огромное значение как мишени воздействия многих лекарств. Их изучение необходимо поставить «на поток», чтобы эффективно создавать новые препараты. Поэтому коллектив авторов из МФТИ и их коллеги впервые применили анализ температурного сдвига для изучения взаимодействия GPCR с их целевыми молекулами — лигандами. Такой подход отличают доступность и высокая производительность, и потому он будет полезен для фармакологических исследований.

ФизТех
# белки
# белки-мишени
# лекарства
# рецепторы
В МФТИ упростили изучение ключевых белков-мишеней для лекарств / © Пресс-служба МФТИ

Результаты опубликованы в Protein Science. Трудно переоценить значение рецепторов суперсемейства GPCR для фармакологии. Это мембранные белки, способные реагировать на различные воздействия извне (например, при связывании специальных молекул-лигандов или на свет) и в ответ изменять процессы внутри клетки. В этом им помогают взаимодействующие партнеры — G-белки, которые расщепляют молекулы ГТФ и тем запускают целый каскад реакций в цитоплазме.

Таким образом, GPCR делают клетку регулируемой системой и помогают ей жить и делиться. С другой стороны, эти рецепторы вовлечены в развитие множества заболеваний. И чтобы их лечить, необходимо точно и избирательно менять состояние нужных GPCR. Рецепторы таргетируют более 30% всех одобренных сейчас лекарственных средств, причем список постоянно пополняется.

Представителей этого суперсемейства очень много — у человека в геноме найдено более 800 кодирующих GPCR генов. Все такие белки объединяет схожая структура (семь спиралей, пронизывающих мембрану) и общие принципы действия. Но каждый GPCR имеет и уникальные свойства, в том числе специфические взаимодействия с молекулами-активаторами или блокаторами — лигандами. Для прогресса медицины необходимо быстро и точно описывать такие взаимодействия у все новых рецепторов.

Методы, которые обычно используют для изучения комплексов GPCR-лиганд, дорого стоят и имеют другие ограничения. В том числе потому, что рецепторы — это «живущие» в мембранах белки с особыми свойствами, трудно поддающиеся выделению в чистом виде и описанию.

Поэтому авторы новой публикации — ученые МФТИ, Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, Института биологического приборостроения РАН (Пущино) и Института Бридж (США) предложили альтернативный подход.

Они обратили внимание на анализ температурного сдвига (thermal shift assay, TSA). Метод основан на изменении флуоресценции специального красителя в зависимости от характера его взаимодействий с изучаемым белком. Исходно TSA применяли для оценки стабильности белковых молекул, то есть описания их плавления. В физиологических условиях большинство белков имеют фиксированную структуру, но при нагреве и других воздействиях могут пройти фазовый переход. Температура, при которой он происходит — это важная характеристика белка.

Но недавно анализ температурного сдвига стали применять и для изучения взаимодействий между молекулами. Формирование комплексов белков с лигандами описывают на основе роста температуры плавления по мере увеличения концентрации лиганда.

Авторы использовали типичный белок суперсемейства GPCR — аденозиновый рецептор второго типа (A2AAR), а также сильно отличающийся от него лейкотриеновый рецептор первого типа (CysLT1R). Оба имеют большое клинической значение и множество физиологических функций. Например, A2AAR регулирует работу сердца и иммунитета, а CysLT1R участвует в развитии воспаления.

В работе описано множество взаимодействий рецепторов A2AAR и CysLT1R с различными лигандами. Среди них были как агонисты (активируют рецептор), так и антагонисты (блокируют его); ортостерические лиганды, которые связывают «рабочую поверхность» рецептора, а также аллостерические лиганды (взаимодействуют с другими частями молекулы белка).

«С помощью ряда экспериментов с аденозиновым рецептором второго типа и лейкотриеновым рецептором первого типа, а также нескольких математических моделей (для обработки данных) мы показали, что при помощи метода TSA вполне возможно рассчитать константу диссоциации комплекса GPCR-лиганд. Это верно как для ортостерических, так и аллостерических лигандов. Таким образом, предложенный нами подход может стать доступной альтернативой существующим методам, выигрывая у них по стоимости реактивов и оборудования, скорости получения результата и простоты эксперимента», — отметил Дмитрий Дашевский, сотрудник Центра молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний и Лаборатории структурной биологии рецепторов, сопряженных с G-белком МФТИ. Работа выполнена при поддержке РНФ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
465 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# белки
# белки-мишени
# лекарства
# рецепторы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Апр
600
Неизвестное Солнце
Московский Планетарий
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Тяжеловесы в Таблице Менделеева
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
От сенсоров к сетям мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Жизнь на грани фантастики: почему микробы — главные экстремалы планеты
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Апр
800
Процессы научения в мозге
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
От френологии до нейросетей: понять, как работает мозг
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Путешествие по аквариумам Японии
Московский зоопарк
Москва
Лекция
24 Апр
500
Опасности Адриатического моря: кого стоит остерегаться?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:07
Юлия Трепалина

Психологи объяснили, почему мужчины неохотно обращаются за помощью при депрессии

Депрессия негативно влияет на все стороны жизни человека, но многие, столкнувшись с ней, избегают обращаться за профессиональной помощью. Психологи из Норвегии выяснили, что у мужчин подобное нежелание может быть связано с неверным убеждением о том, насколько другие готовы искать помощь специалистов при депрессии.

Психология
# депрессия
# мужчины
# психика
# психологи
# психотерапия
Вчера, 10:33
Денис Яковлев

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

Мы все чаще слышим: люди становятся глупее, ведь новое поколение альфа показывает если не худший уровень IQ по сравнению с предыдущими, то темпы роста интеллекта замедлились. Дальше будет еще хуже, говорят пессимисты. Все настолько ужасно, что «умственное разложение», описывающее состояние, когда мозг словно забивается мусором из социальных медиа, а не думает, стало словом 2024 года по версии издателя «Оксфордского словаря английского языка». Дин Бернетт, профессор нейробиологии и автор нескольких книг, уверен: эти прогнозы ошибочны. Разберемся, прав ли он?

Психология
# iq
# интеллект
# мозг
# психологические тесты
Выбор редакции
Вчера, 10:10
ТПУ

Магнитные наночастицы включили и выключили клетки по команде

Ученые ТПУ в составе научной группы провели комплексное исследование дисперсных магнитоэлектрических наночастиц ультрамалого размера и возможности их функционализации. Исследование показало, что наночастицы способны не только активировать, но и тормозить клеточные процессы с помощью магнитного поля. Такой подход в перспективе может стать основой для разработки новых методов лечения на основе нанотехнологий, например, в онкотерапии и регенеративной медицине.

ТПУ
# клетки
# магнитные наночастицы
# магнитоэлектрики
# онкотерапия
# регенеративная медицина
20 апреля
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
18 апреля
Игорь Байдов

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.

Археология
# антикитерский механизм
# античность
# артефакты
# Древняя Греция
17 апреля
Илья

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.

Биология
# бонобо
# несправедливость
# шимпанзе
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно