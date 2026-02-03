Уведомления
Склонность к прокрастинации объяснили физической особенностью, которая передается по наследству
Китайские медики обнаружили у подростков специфические закономерности в структуре мозга, которые оказались связаны с прокрастинацией во взрослом возрасте. Исследователи также выяснили, что эта особенность может передаваться по наследству, а значит с рождения «награждать» человека склонностью в будущем откладывать дела без видимых причин и вне зависимости от последствий.
Периодическая прокрастинация характерна и нормальна для многих людей: если какую-то задачу не хочется выполнять, мы можем всячески откладывать ее выполнение. Однако изнуряющая и длительная прокрастинация часто связана нервно-психическими отклонениями, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и тревожные расстройства.
Недавние исследования показали, что откладывание дел может привести к проблемам со сном, а страх смерти способен заставить людей регулярно оттягивать момент отхода ко сну. Предотвращает прокрастинацию, согласно последним научным работам, оптимизм, а для борьбы с проявившимися симптомами этого состояния существуют специальные очки.
Специалисты из Китайской академии наук и нескольких других институтов Китая выяснили, что структура мозга подростка может заранее указать на его склонность к прокрастинации во взрослом возрасте. Результаты исследования появились в научном журнале Molecular Psychiatry.
Авторы публикации изучили данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) 71 пары близнецов-подростков. Спустя восемь лет, когда участники исследования выросли, их опросили, чтобы оценить уровень прокрастинации.
У тех, кто во взрослом возрасте стал склонен регулярно откладывать дела, в подростковый период иначе (по сравнению с остальными) работало прилежащее ядро — центр удовольствия, мотивации и вознаграждения. В этой области был нарушен обмен дофамина, побуждающего действовать, чтобы получить желаемое. Обнаружились также различия в функционировании рецепторов, которые выделяют дофамин и гормон счастья серотонин.
Поскольку участниками исследования были близнецы, ученые смогли оценить, насколько прокрастинация зависит от генетики. Оказалось, что склонность откладывать дела — умеренно наследуемый признак: она передается следующему поколению в 47% случаев.
Результаты работы, по мнению авторов, могут стать основой для разработки методов профилактики прокрастинации и борьбы с ней на ранней стадии.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
