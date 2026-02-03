  • Добавить в закладки
3 февраля, 08:22
Полина Меньшова
Склонность к прокрастинации объяснили физической особенностью, которая передается по наследству

Китайские медики обнаружили у подростков специфические закономерности в структуре мозга, которые оказались связаны с прокрастинацией во взрослом возрасте. Исследователи также выяснили, что эта особенность может передаваться по наследству, а значит с рождения «награждать» человека склонностью в будущем откладывать дела без видимых причин и вне зависимости от последствий.

Медицина
# генетика
# прокрастинация
# структура мозга
У подростков, которые во взрослом возрасте стали склонны к прокрастинации, иначе работал центр мотивации и удовольствия
© Yuanyuan Hu et al., Molecular Psychiatry

Периодическая прокрастинация характерна и нормальна для многих людей: если какую-то задачу не хочется выполнять, мы можем всячески откладывать ее выполнение. Однако изнуряющая и длительная прокрастинация часто связана нервно-психическими отклонениями, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и тревожные расстройства.

Недавние исследования показали, что откладывание дел может привести к проблемам со сном, а страх смерти способен заставить людей регулярно оттягивать момент отхода ко сну. Предотвращает прокрастинацию, согласно последним научным работам, оптимизм, а для борьбы с проявившимися симптомами этого состояния существуют специальные очки.

Специалисты из Китайской академии наук и нескольких других институтов Китая выяснили, что структура мозга подростка может заранее указать на его склонность к прокрастинации во взрослом возрасте. Результаты исследования появились в научном журнале Molecular Psychiatry.

Авторы публикации изучили данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) 71 пары близнецов-подростков. Спустя восемь лет, когда участники исследования выросли, их опросили, чтобы оценить уровень прокрастинации.

У тех, кто во взрослом возрасте стал склонен регулярно откладывать дела, в подростковый период иначе (по сравнению с остальными) работало прилежащее ядро — центр удовольствия, мотивации и вознаграждения. В этой области был нарушен обмен дофамина, побуждающего действовать, чтобы получить желаемое. Обнаружились также различия в функционировании рецепторов, которые выделяют дофамин и гормон счастья серотонин.

Поскольку участниками исследования были близнецы, ученые смогли оценить, насколько прокрастинация зависит от генетики. Оказалось, что склонность откладывать дела — умеренно наследуемый признак: она передается следующему поколению в 47% случаев.

Результаты работы, по мнению авторов, могут стать основой для разработки методов профилактики прокрастинации и борьбы с ней на ранней стадии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Полина Меньшова
403 статей
Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.
Показать больше
Комментарии

