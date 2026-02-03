Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Саудовской Аравии открыли огромный парк с аттракционами-рекордсменами
Недавно открывшийся в Саудовской Аравии тематический парк Six Flags Qiddiya City превратил обширный участок пустыни в масштабное туристическое пространство и может похвастаться самыми длинными, высокими и быстрыми американскими горками в мире.
Six Flags Qiddiya City стал частью амбициозного проекта Qiddiya, цель которого — преобразовать значительную территорию Аравийской пустыни в один из крупнейших мировых центров развлечений и туризма. Комплекс расположен недалеко от столицы страны, Эр-Рияда, и в перспективе будет включать арену для киберспорта, стадион и аквапарк.
Six Flags Qiddiya City стал первым тематическим парком сети Six Flags, построенным за пределами Северной Америки. Его возведение заняло около четырех лет, а площадь комплекса составляет примерно 32 гектара, на которых разместились рестораны, торговые зоны и, разумеется, аттракционы.
Всего в парке представлено 28 аттракционов, три из которых уже вошли в историю как рекордсмены. Самым впечатляющим из них считается Falcon’s Flight — американские горки, которые одновременно являются самыми высокими, самыми быстрыми и самыми длинными в мире. Они развивают скорость до 250 километров в час. Если после этого у туристов еще останется завтрак в желудке, они могут рискнуть прокатиться на Iron Rattler, признанном самым высоким в мире «наклонным» роллеркостером. Наконец, аттракцион Spitfire удерживает рекорд по самой высокой инверсии — участку трассы, где поезд переворачивается вверх ногами.
Six Flags Qiddiya City стал позитивным сигналом для чрезвычайно амбициозной программы проектов Саудовской Аравии — особенно на фоне приостановки строительства самого массивного здания в мире, в то время как в других регионах королевства быстро возводится здание, претендующее на звание самого высокого в мире.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Июня, 2022
Вертолет: пуск боевых ракет с кабрирования
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии