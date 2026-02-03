В Саудовской Аравии открыли огромный парк с аттракционами-рекордсменами

Недавно открывшийся в Саудовской Аравии тематический парк Six Flags Qiddiya City превратил обширный участок пустыни в масштабное туристическое пространство и может похвастаться самыми длинными, высокими и быстрыми американскими горками в мире.

Парк Six Flags Qiddiya City / © Six Flags Qiddiya City

Six Flags Qiddiya City стал частью амбициозного проекта Qiddiya, цель которого — преобразовать значительную территорию Аравийской пустыни в один из крупнейших мировых центров развлечений и туризма. Комплекс расположен недалеко от столицы страны, Эр-Рияда, и в перспективе будет включать арену для киберспорта, стадион и аквапарк.

Six Flags Qiddiya City стал первым тематическим парком сети Six Flags, построенным за пределами Северной Америки. Его возведение заняло около четырех лет, а площадь комплекса составляет примерно 32 гектара, на которых разместились рестораны, торговые зоны и, разумеется, аттракционы.

Всего в парке представлено 28 аттракционов, три из которых уже вошли в историю как рекордсмены. Самым впечатляющим из них считается Falcon’s Flight — американские горки, которые одновременно являются самыми высокими, самыми быстрыми и самыми длинными в мире. Они развивают скорость до 250 километров в час. Если после этого у туристов еще останется завтрак в желудке, они могут рискнуть прокатиться на Iron Rattler, признанном самым высоким в мире «наклонным» роллеркостером. Наконец, аттракцион Spitfire удерживает рекорд по самой высокой инверсии — участку трассы, где поезд переворачивается вверх ногами.

Six Flags Qiddiya City стал позитивным сигналом для чрезвычайно амбициозной программы проектов Саудовской Аравии — особенно на фоне приостановки строительства самого массивного здания в мире, в то время как в других регионах королевства быстро возводится здание, претендующее на звание самого высокого в мире.