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Позднее отцовство добавило рисков для здоровья детей
Все больше мужчин откладывают создание семьи и решение завести детей на более зрелый возраст. Как результат, в мире растет тенденция к позднему отцовству, когда ребенок появляется в 50 лет или старше. В недавнем исследовании американские ученые рассказали о социально-демографических особенностях таких отцов в США и выявили связь между их солидным возрастом и определенными рисками для здоровья детей.
В основу новой научной работы, которую опубликовал журнал JAMA Network Open, легли данные о всех малышах из Соединенных Штатов, которые появились на свет живыми в период с 2011 по 2022 год. Проанализировать этот массив более чем из 46 миллионов записей взялась группа медиков из Стэнфордского университета и Университета Эмори (США) совместно с коллегой из Римского университета «Сапиенца» (Италия).
Выяснилось, что если в 2011 году на долю отцов старше 50 лет приходилось 1,1% рождений, то к 2022-му показатель увеличился до 1,3%. Среди поздних отцов большинство (484 507 человек) были 50-летними, но некоторые (47 785, или 0,1% от общей выборки) уже отметили 60-летний юбилей. Также специалисты насчитали 3777 пап, которым исполнилось 70 лет.
Вопреки распространенному представлению об отцах солидного возраста, далеко не все из них оказались богатыми руководителями или знаменитостями. Ученые обнаружили среди них мужчин самой разной этнической принадлежности, чей уровень образования варьировался от неполного среднего до высшего.
Кроме того, с помощью методов статистического анализа медики установили, как пожилой возраст отцов коррелировал с риском преждевременного рождения и низкого веса у малышей. Анализ показал, что у мужчин 50-59 лет дети с такими проблемами рождались на 16% и 14% чаще, чем у тех, кому исполнилось от 30 до 39 лет.
Другая выявленная тенденция касалась пола новорожденных. Хотя среди всех зарегистрированных рождений слегка преобладали мальчики, у самых пожилых отцов — старше 70 и 75 лет — шансы появления на свет сыновей оказались сниженными на 8% и 16% по сравнению с более молодыми мужчинами.
Исследователи отметили, что чем старше были отцы, тем чаще для рождения ребенка требовались вспомогательные репродуктивные технологии. В группе 50-59 лет вероятность применения подобных методик возрастала более чем вдвое.
Кроме того, в родительских парах с пожилыми мужчинами чаще встречались впервые рожающие женщины старше 25 лет. Хотя более позднее материнство, как и отцовство, становится распространенной практикой, из научной литературы известно, что при первой беременности в более зрелом возрасте повышается риск осложнений во время вынашивания ребенка и родов.
Подводя итоги, медики заявили, что выявленные корреляции говорят о необходимости дополнительно просвещать людей о плюсах и минусах отложенного родительства и его последствиях для потомства.
Среди ограничений исследования авторы отметили то, что оно основано на данных о зарегистрированных рождениях, которые могли не отражать всю необходимую информацию. Кроме того, хотя ученые при анализе делали поправки на многие факторы, на результаты могли повлиять другие неучтенные переменные.
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