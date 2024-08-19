Белорусские инженеры создали вихретоковый замедлитель, работающий без электричества

В традиционных видах транспорта, таких как поезд или трамвай, плавная остановка невозможна без работы автоматики. Но если состав обесточен, остановить его способно только механическое тормозное устройство. Как правило, резкое прекращение движения с его использованием приводит к травмированию пассажиров. Инженеры компании UST Inc. разработали уникальное устройство – вихретоковый замедлитель (ВТЗ), который способен работать без электричества.

Исследования и испытания

Для совершенствования систем безопасности комплекса uST перед инженерами была поставлена задача создать энергонезависимый ВТЗ, способный стабильно работать без повышенных требований к точности позиционирования рельсового беспилотника.

Испытательный стенд с установленным тестовым образцом ВТЗ / © UST Inc.

Для этого были созданы и исследованы тестовые образцы, отличающиеся различными вариантами компоновки магнитной системы, а также материалов шины и магнитопроводов.

Испытания тестовых образцов проводились на специально разработанном и изготовленном стенде. Он представлял собой электродвигатель, установленный на несущую раму и оснащенный системой управления оборотами двигателя.

На вращающийся вал двигателя крепилась диск-шина из исследуемого материала. Магнитная сборка устанавливалась неподвижно, с возможностью регулировки воздушного зазора в широком диапазоне.

На основе полученных данных были сконструированы два опытных образца:

• с магнитной сборкой, размещенной на подвижной каретке, и шиной на стационарной колонне;

• с магнитной сборкой, установленной на стационарной колонне, и шиной, закрепленной на подвижной каретке, с механизмом поджима шины к магнитной сборке.

© UST Inc.

Тесты показали, что в первом образце все 12 магнитов одновременно участвуют в процессе создания тормозящего усилия на всем тормозном участке длиной два метра.

Во втором образце в процессе создания тормозящего усилия участвует группа из семи магнитов, расположенных напротив движущейся каретки с шиной. При этом тормозящий эффект создавался на дистанции 1,5 метра.

И хотя первый образец продемонстрировал большое тормозное усилие благодаря одновременному участию всех магнитов, их компоновка оказалась очень чувствительной к точности позиционирования подвижной части ВТЗ относительно стационарной.

Поэтому для транспортных комплексов uST был выбран второй образец ВТЗ, который показал стабильную работу и не требовал повышенной точности позиционирования рельсового беспилотника.

Может работать в любых погодных условиях

Конструктивно ВТЗ представляет собой токопроводящий объект – магнитную шину, встроенную в путевую структуру, и магнитную сборку, размещенную на рельсовом беспилотнике. Работает он следующим образом: сила сопротивления, которая останавливает движущийся объект, являет собой электромагнитную силу между магнитом и ближайшим проводящим объектом (шиной), находящимися в движении друг относительно друга. В проводнике (шине) за счет электромагнитной индукции индуцируются токи, которые и создают собственное магнитное поле.

Техническое обслуживание и настройка механизмов тягового модуля рельсового беспилотника / © UST Inc.

Важно понимать, что ВТЗ – это эффективное дополнение к основной системе торможения. Он предназначен для контроля скорости движения рельсового беспилотника в сложных для проезда местах, при приближении к стоянкам и остановкам.

Замедлитель отличается долгим сроком службы – порядка 25 лет, так как в нем нет трущихся деталей. Он экологичен, не издает шума и не выделяет электромагнитных излучений, опасных для человека и техники.

Разработка белорусских инженеров способна функционировать в любых погодных условиях, ведь на тормозящий эффект не влияет состояние рельса. Поэтому даже зимой ВТЗ без проблем выполнит свою работу, обеспечив безопасность и комфорт пассажиров струнного транспорта.

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Unitsky String Technologies Inc. 11 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.