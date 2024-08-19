  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 минут назад
Unitsky String Technologies Inc.
13

Белорусские инженеры создали вихретоковый замедлитель, работающий без электричества

4.5

В традиционных видах транспорта, таких как поезд или трамвай, плавная остановка невозможна без работы автоматики. Но если состав обесточен, остановить его способно только механическое тормозное устройство. Как правило, резкое прекращение движения с его использованием приводит к травмированию пассажиров. Инженеры компании UST Inc. разработали уникальное устройство – вихретоковый замедлитель (ВТЗ), который способен работать без электричества.

Unitsky String Technologies Inc.
# вихретоковый замедлитель
# рельсовые беспилотники
# струнные технологии
# струнный транспорт
Юнивинд U4-651 на испытаниях / © UST Inc.

Исследования и испытания

Для совершенствования систем безопасности комплекса uST перед инженерами была поставлена задача создать энергонезависимый ВТЗ, способный стабильно работать без повышенных требований к точности позиционирования рельсового беспилотника.

Испытательный стенд с установленным тестовым образцом ВТЗ / © UST Inc.

Для этого были созданы и исследованы тестовые образцы, отличающиеся различными вариантами компоновки магнитной системы, а также материалов шины и магнитопроводов.

Испытания тестовых образцов проводились на специально разработанном и изготовленном стенде. Он представлял собой электродвигатель, установленный на несущую раму и оснащенный системой управления оборотами двигателя.

На вращающийся вал двигателя крепилась диск-шина из исследуемого материала. Магнитная сборка устанавливалась неподвижно, с возможностью регулировки воздушного зазора в широком диапазоне.

На основе полученных данных были сконструированы два опытных образца:
• с магнитной сборкой, размещенной на подвижной каретке, и шиной на стационарной колонне;
• с магнитной сборкой, установленной на стационарной колонне, и шиной, закрепленной на подвижной каретке, с механизмом поджима шины к магнитной сборке.

© UST Inc.

Тесты показали, что в первом образце все 12 магнитов одновременно участвуют в процессе создания тормозящего усилия на всем тормозном участке длиной два метра.

Во втором образце в процессе создания тормозящего усилия участвует группа из семи магнитов, расположенных напротив движущейся каретки с шиной. При этом тормозящий эффект создавался на дистанции 1,5 метра.

И хотя первый образец продемонстрировал большое тормозное усилие благодаря одновременному участию всех магнитов, их компоновка оказалась очень чувствительной к точности позиционирования подвижной части ВТЗ относительно стационарной.

Поэтому для транспортных комплексов uST был выбран второй образец ВТЗ, который показал стабильную работу и не требовал повышенной точности позиционирования рельсового беспилотника.

Может работать в любых погодных условиях

Конструктивно ВТЗ представляет собой токопроводящий объект – магнитную шину, встроенную в путевую структуру, и магнитную сборку, размещенную на рельсовом беспилотнике. Работает он следующим образом: сила сопротивления, которая останавливает движущийся объект, являет собой электромагнитную силу между магнитом и ближайшим проводящим объектом (шиной), находящимися в движении друг относительно друга. В проводнике (шине) за счет электромагнитной индукции индуцируются токи, которые и создают собственное магнитное поле.

Техническое обслуживание и настройка механизмов тягового модуля рельсового беспилотника / © UST Inc.

Важно понимать, что ВТЗ – это эффективное дополнение к основной системе торможения. Он предназначен для контроля скорости движения рельсового беспилотника в сложных для проезда местах, при приближении к стоянкам и остановкам.

Замедлитель отличается долгим сроком службы – порядка 25 лет, так как в нем нет трущихся деталей. Он экологичен, не издает шума и не выделяет электромагнитных излучений, опасных для человека и техники.

Разработка белорусских инженеров способна функционировать в любых погодных условиях, ведь на тормозящий эффект не влияет состояние рельса. Поэтому даже зимой ВТЗ без проблем выполнит свою работу, обеспечив безопасность и комфорт пассажиров струнного транспорта.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Unitsky String Technologies Inc.
11 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
Показать больше
Unitsky String Technologies Inc.
# вихретоковый замедлитель
# рельсовые беспилотники
# струнные технологии
# струнный транспорт
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Мастер-класс
20 Авг
Бесплатно
«Что за буква». Практикум по палеографии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Женские батальоны
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
21 Авг
500
Земля как эталон для поиска обитаемых миров
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Редкие и знаменитые животные Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
22 Авг
400
Музей и время
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Георгиевские штандарты 9-го гусарского Киевского полка
Государственная библиотека искусств
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Физика магии
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Авг
Бесплатно
Образование и культура Иорданского Хашимитского королевства
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
23 Авг
Бесплатно
Андрей Платонов. Неусомнившийся
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
16 августа
Юлия Трепалина

Российские ученые представили новую архитектуру быстрых языковых моделей

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research разработали новую архитектуру быстрых языковых моделей ReBased для специализированных задач по обработке естественного языка. Преимуществами новой архитектуры авторы называют экономичность и эффективность.

Технологии
# AI
# искусственный интеллект
# языковая модель
Позавчера, 10:29
Татьяна

Геологи нашли самую полную летопись времен «Земли-снежка»

В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.

Геология
# глобальное оледенение
# земля-снежок
# Ирландия
# протерозой
# Шотландия
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
Позавчера, 10:29
Татьяна

Геологи нашли самую полную летопись времен «Земли-снежка»

В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.

Геология
# глобальное оледенение
# земля-снежок
# Ирландия
# протерозой
# Шотландия
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 58

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно