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Подземная «вечеринка» охарактеризовала состояние почвы
Почва здорова, когда ее населяют разные позвоночные, беспозвоночные, вирусы, бактерии, грибы, лишайники и растения. Это позволяет ей обеспечивать растениям доступ к питательным веществам, снижать количество вредителей, регулировать климат и выполнять другие важные для экосистемы функции. Специалисты из Австралии и Китая научились определять уровень биоразнообразия почвы по ее акустике — звукам, которые издают находящиеся в ней организмы.
Биоразнообразие почвы важно не только для ее функционирования в экосистеме, но и для сельского хозяйства. Когда почва здорова, она более плодородна. При этом деятельность человека влияет на качество почвы: согласно одному из недавних исследований, микробный состав почв восстановился только спустя 60 лет после их возделывания.
Исследователи из австралийского Университета Флиндерса и Китайской академии наук изучили разные почвы с точки зрения экоакустики и определили, как «звучит» нормальный уровень биоразнообразия. Научную статью, в которой звуки здоровой почвы сравнивают с рейвом (вечеринкой в клубе с танцевальной электронной музыкой. — Прим. ред.), опубликовал Journal of Applied Ecology.
Ученые взяли разные образцы почвы и изучили, какие звуки издают организмы, находящиеся в каждом из них. Сложнее и неоднороднее акустический профиль оказался у почв, которые были более здоровыми, то есть содержали большее количество разных живых организмов.
«Акустическая сложность и разнообразие значительно выше на участках с восстановленной растительностью и остатками растений, чем на расчищенных участках. Эти показатели также в значительной степени связаны с обилием и богатством почвенных беспозвоночных — от дождевых червей и жуков до муравьев и пауков», — пояснили авторы публикации.
Исследователи сравнили звуки здоровой почвы с подземной вечеринкой или «концертом в стиле рейв с хлопками мыльных пузырей и щелчками». Этот эффект возникает, когда в почве живут и взаимодействуют друг с другом многочисленные и при этом разные организмы.
По мнению ученых, экоакустика — действенный метод, который позволит быстро выявлять, какая почва недостаточно разнообразна и требует восстановления. Это необходимо как чтобы поддерживать природу, так и чтобы получать более богатый урожай.
«Поскольку 75% почв в мире деградировали, без восстановления многочисленное сообщество живых организмов, обитающих под землей, может столкнуться с катастрофой», — подытожили исследователи.
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