Ученые выявили два типа выдающихся людей

Гении, бунтари и другие люди, которые отказываются жить «как все», на первый взгляд разные: у них неодинаковые идеи, ценности и способы заявить о себе. Кто-то переворачивает картину мира для всех живущих в нем людей с помощью научных открытий, кто-то заявляет о своем несовершенстве и меняет социальные ориентиры. При этом одних поддерживают и боготворят, а к другим относятся настороженно даже при сходстве убеждений.

Ученые из Университета Джорджии в США провели многочисленные исследования и выяснили, что выдающиеся люди преимущественно делятся на «индивидуалистов» и «противоборцев». У первых есть собственный взгляд на мир, и им важно его придерживаться вне зависимости от того, что думают окружающие. Вторые же прежде всего противостоят общепринятым точкам зрения и стремятся доказать их несостоятельность.

Когда определились основные типы выдающихся людей, исследователи изучили, как «индивидуалистов» и «противоборцев» воспринимает общество. Результаты работы опубликовал Personality and Social Psychology Bulletin.

Сначала ученые предложили респондентам охарактеризовать каждый из типажей и предложить наиболее подходящую профессию для людей, которые к ним относятся. «Индивидуалистов» участники исследования видели лидерами: генеральными директорами, предпринимателями, руководителями команд. Для «противоборцев» предлагали творческие профессии: музыкант, художник, актер.

Впрочем, когда респондентов попросили привести пример реальных или вымышленных нонконформистов каждого типа, в обеих группах лидировали представители шоу-бизнеса. Так, в числе главных «индивидуалистов» вместе с Китнисс Эвердин (охотница из трилогии Сьюзан Коллинз «Голодные игры» — Прим. ред.) оказались певицы Майли Сайрус и Билли Айлиш, а также актер Джонни Депп.

Ученые также изучили представления о личностных качествах разных выдающихся людей. «Индивидуалистов» респонденты считали приятными в общении, спокойными и компетентными в профессиональном плане. «Противоборцев» представляли общительными, невротичными, а также склонными нарушать правовые и нравственные нормы.

Различалось и отношение людей к нонконформистам того или иного типа. «Индивидуалистами» чаще восхищались, а действия «противоборцев» периодически описывали как социально неодобряемые. Последним, согласно результатам опроса, удается привлечь к себе внимание, но оно не всегда приводит к дальнейшей поддержке со стороны окружающих.

По словам ученых, их работа может стать отправной точкой для исследований конформизма и нонконформизма в разных культурах и странах. Если в США, судя по результатам исследования, к умению выделяться из толпы относятся положительно, то в разных точках мира это может быть не так. Более того, стереотипы о выдающихся людях тоже вряд ли везде одинаковы. Выявлять такие закономерности, по мнению исследователей, важно, чтобы понимать процессы внутри общества и отдельных социальных групп.

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