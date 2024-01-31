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Ученые выявили два типа выдающихся людей
Те, кто выделяются на фоне остальных, либо отстаивают собственную точку зрения, либо доказывают несостоятельность чужой. Такие мотивы выдающихся людей выявили авторы нового исследования.
Гении, бунтари и другие люди, которые отказываются жить «как все», на первый взгляд разные: у них неодинаковые идеи, ценности и способы заявить о себе. Кто-то переворачивает картину мира для всех живущих в нем людей с помощью научных открытий, кто-то заявляет о своем несовершенстве и меняет социальные ориентиры. При этом одних поддерживают и боготворят, а к другим относятся настороженно даже при сходстве убеждений.
Ученые из Университета Джорджии в США провели многочисленные исследования и выяснили, что выдающиеся люди преимущественно делятся на «индивидуалистов» и «противоборцев». У первых есть собственный взгляд на мир, и им важно его придерживаться вне зависимости от того, что думают окружающие. Вторые же прежде всего противостоят общепринятым точкам зрения и стремятся доказать их несостоятельность.
Когда определились основные типы выдающихся людей, исследователи изучили, как «индивидуалистов» и «противоборцев» воспринимает общество. Результаты работы опубликовал Personality and Social Psychology Bulletin.
Сначала ученые предложили респондентам охарактеризовать каждый из типажей и предложить наиболее подходящую профессию для людей, которые к ним относятся. «Индивидуалистов» участники исследования видели лидерами: генеральными директорами, предпринимателями, руководителями команд. Для «противоборцев» предлагали творческие профессии: музыкант, художник, актер.
Впрочем, когда респондентов попросили привести пример реальных или вымышленных нонконформистов каждого типа, в обеих группах лидировали представители шоу-бизнеса. Так, в числе главных «индивидуалистов» вместе с Китнисс Эвердин (охотница из трилогии Сьюзан Коллинз «Голодные игры» — Прим. ред.) оказались певицы Майли Сайрус и Билли Айлиш, а также актер Джонни Депп.
Ученые также изучили представления о личностных качествах разных выдающихся людей. «Индивидуалистов» респонденты считали приятными в общении, спокойными и компетентными в профессиональном плане. «Противоборцев» представляли общительными, невротичными, а также склонными нарушать правовые и нравственные нормы.
Различалось и отношение людей к нонконформистам того или иного типа. «Индивидуалистами» чаще восхищались, а действия «противоборцев» периодически описывали как социально неодобряемые. Последним, согласно результатам опроса, удается привлечь к себе внимание, но оно не всегда приводит к дальнейшей поддержке со стороны окружающих.
По словам ученых, их работа может стать отправной точкой для исследований конформизма и нонконформизма в разных культурах и странах. Если в США, судя по результатам исследования, к умению выделяться из толпы относятся положительно, то в разных точках мира это может быть не так. Более того, стереотипы о выдающихся людях тоже вряд ли везде одинаковы. Выявлять такие закономерности, по мнению исследователей, важно, чтобы понимать процессы внутри общества и отдельных социальных групп.
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