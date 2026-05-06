Ученые заявили о массовой угрозе микропластика для мозга и предложили метод лечения
Пока одни исследователи, включая российских, отрицают само наличие угрозы микропластика для мозга, другие продолжают собирать данные по этому вопросу. Более того: они даже предложили способ снизить угрозу для мозга за счет фильтрации крови от частиц пластика.
В журнале Brain Health опубликовали статью, кратко суммирующую проблемы микропластика для мозга людей, а также методы борьбы с ним. Вопрос этот остро дискуссионен: некоторые авторитетные российские ученые, начиная с академика Хохлова, утверждают, что микропластика в мозге человека нет, в то же время публикации в западных научных журналах нашли там до шести граммов микропластика на один исследованный после вскрытия мозг (примерный вес не самой маленькой пластиковой ложки).
Авторы работы в новом рецензируемом журнале, посвященном здоровью мозга, сперва обобщили выявленное до них: ткани головного мозга умерших людей в нашу эпоху показали, что именно головной мозг накапливает эти частицы намного энергичнее, чем ткани других органов, например, печени и почек. Причем вскрытия, на которых проводилась работа, делали с 2016 по 2024 год, и чем ближе к нашей эпохе — тем больше пластика находили в мозге. Рост концентрации за восемь лет составил 50 процентов.
Проблемы исследователи нашли не только с этим органом. В атероматозных бляшках некоторых людей после операций обнаружили повышенное количество пластиковых микрочастиц. Причем чем больше их было, тем выше оказался риск человека получить инфаркт или инсульт или смерть от любых причин в ближайшие 34 недели наблюдения. И если инсульт — это все то же поражение сосудов мозга, то вот инфаркт относится уже к сердцу.
Ученые задались вопросом о том, как эти частицы вообще попали в мозг. Ведь известно: его защищает гематоэнцефалический барьер. Они ссылаются на опыты на животных, где очень малые частицы нанопластика (полистирол), которые скормили мышам, попали в их мозг всего через два часа после кормления.
Видимо, частицы больших размеров не проникают, но и настолько мелких хватает. Человеку не скармливают такие частицы специально, но ультраобработанная пища высокой готовности часто распространяется в пластиковых упаковках или контактирует с пластиком еще на производстве. За счет этого она непреднамеренно переносит немало микропластика. Авторы пришли к выводу, что при таких вводных эту проблему трудно считать второстепенной для общественного здравоохранения.
Однако не все так плохо. В обзоре осветили работу немецких ученых, которые смогли очистить кровь пациента от микропластика с помощью терапевтического афереза. Это процедура, при которой у человека забирают его кровь из вены, а затем делят ее на компоненты. Потом плазму крови пропускают через специальное устройство, связывающее те или иные вещества-мишени. И уже после этого плазму вместе с клетками крови возвращают в кровеносную систему пациента.
Оказалось, что это довольно эффективный способ удаления микропластика. Проблема лишь в том, что если он уже осел в бляшках или мозгу, его в кровотоке нет, и вычистить его оттуда аферезом не удастся. Кроме того, пока эта процедура опробована лишь экспериментально и в стандартную лечебную практику не внедрена.
