Кто сжигает больше всего угля в мире? Свежий рейтинг стран
Потребление угля в глобальном масштабе сосредоточено сильнее, чем у любого другого крупного вида топлива.
Инфографика выше, основанная на данных отчета Statistical Review of World Energy 2025, показывает крупнейших потребителей угля и демонстрирует, как спрос распределяется между ведущими экономиками мира.
Китай ежегодно потребляет около 4,78 миллиардов тонн угля — более половины мирового объема. Это отражает его роль крупнейшего промышленного производителя в мире, а также сохраняющуюся зависимость от угля в электроэнергетике, несмотря на стремительное развитие возобновляемых источников энергии. В совокупности шесть крупнейших стран обеспечивают 87% мирового потребления угля, что подчеркивает высокую концентрацию спроса в узком круге крупных экономик.
Помимо Китая, основная часть потребления сосредоточена в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключевыми потребителями здесь остаются Индия (11,7%), Индонезия (9,0%) и Австралия (5%). Соединенные Штаты и Россия также занимают значительную долю — около 5% и 4,6% мирового спроса соответственно (стоит отметить, что из 427 миллионов тонн Россия, по разным оценкам, экспортирует не менее 180 миллионов тонн).
По мере перехода стран к более чистым источникам энергии динамика потребления угля становится все более неоднородной. В развитых экономиках его использование постепенно снижается, тогда как в быстрорастущих регионах спрос остается устойчивым из-за продолжающегося роста энергопотребления.
Таким образом, несмотря на спад использования угля в большинстве западных стран, в ряде развивающихся экономик оно продолжает увеличиваться, что подчеркивает неравномерный характер глобального энергетического перехода.
