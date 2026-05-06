Стартап Sabi заявил, что изобрел шапку, способную «читать мысли»

Шапка Sabi Cap / © Sabi

Как сообщило издание New Atlas, фирменная шапка Sabi Cap оснащена примерно 100 000 датчиков электроэнцефалографии (ЭЭГ), которые преобразуют электрическую активность мозга в данные, пригодные для обработки ИИ-моделью компании под названием «Brain Foundation». Заявленная цель — переводить мысли в цифровой текст со скоростью до 30 слов в минуту.

По данным Wired, модель обучена на 100 000 часов данных, собранных примерно со ста добровольцев. Однако, учитывая, насколько сильно различаются мыслительные и речевые паттерны у разных людей, задача создания универсального устройства, переводящего ЭЭГ-сигналы в речь, выглядит колоссально сложной — и компания пока не представила убедительных доказательств того, что ее продукт работает так, как заявлено.

Коммерческая привлекательность идеи очевидна. Трудно представить, что имплантируемые в мозг чипы вроде Neuralink когда-нибудь станут по-настоящему массовыми, поэтому легкая и неинвазивная альтернатива выглядит весьма заманчиво. Более того, некоторые исследования действительно указывают на возможность получения полезных данных даже вне черепа: как показала одна нерецензированная работа несколько лет назад, модели ИИ, обученные на данных ЭЭГ, представляют собой «значительный шаг вперед на пути к портативной и недорогой технологии «мысли-в-текст» с потенциальным применением в нейронауке и обработке естественного языка».

Однако, как отмечается в рецензируемой статье, опубликованной в прошлом году в журнале Scientific Reports, эффективность таких моделей остается «неясной из-за ограничений методов оценки». Авторы предполагают, что ранние успехи ЭЭГ во многом объясняются не прорывом в декодировании мозговых волн, а эффектной способностью моделей запоминать шаблоны.

Иными словами, вполне возможно, что основатели Sabi существенно переоценили уровень развития своей «мозговой» модели. На данный момент выход продукта Sabi запланирован на конец 2026 года, поэтому пока остается только гадать: действительно ли это устройство для чтения мыслей — или просто очень дорогая шапка.