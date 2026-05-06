Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Стартап Sabi заявил, что изобрел шапку, способную «читать мысли»
Стартап из Пало-Альто (США) Sabi работает над вязаной шапкой, якобы способной считывать реальные сигналы мозга.
Как сообщило издание New Atlas, фирменная шапка Sabi Cap оснащена примерно 100 000 датчиков электроэнцефалографии (ЭЭГ), которые преобразуют электрическую активность мозга в данные, пригодные для обработки ИИ-моделью компании под названием «Brain Foundation». Заявленная цель — переводить мысли в цифровой текст со скоростью до 30 слов в минуту.
По данным Wired, модель обучена на 100 000 часов данных, собранных примерно со ста добровольцев. Однако, учитывая, насколько сильно различаются мыслительные и речевые паттерны у разных людей, задача создания универсального устройства, переводящего ЭЭГ-сигналы в речь, выглядит колоссально сложной — и компания пока не представила убедительных доказательств того, что ее продукт работает так, как заявлено.
Коммерческая привлекательность идеи очевидна. Трудно представить, что имплантируемые в мозг чипы вроде Neuralink когда-нибудь станут по-настоящему массовыми, поэтому легкая и неинвазивная альтернатива выглядит весьма заманчиво. Более того, некоторые исследования действительно указывают на возможность получения полезных данных даже вне черепа: как показала одна нерецензированная работа несколько лет назад, модели ИИ, обученные на данных ЭЭГ, представляют собой «значительный шаг вперед на пути к портативной и недорогой технологии «мысли-в-текст» с потенциальным применением в нейронауке и обработке естественного языка».
Однако, как отмечается в рецензируемой статье, опубликованной в прошлом году в журнале Scientific Reports, эффективность таких моделей остается «неясной из-за ограничений методов оценки». Авторы предполагают, что ранние успехи ЭЭГ во многом объясняются не прорывом в декодировании мозговых волн, а эффектной способностью моделей запоминать шаблоны.
Иными словами, вполне возможно, что основатели Sabi существенно переоценили уровень развития своей «мозговой» модели. На данный момент выход продукта Sabi запланирован на конец 2026 года, поэтому пока остается только гадать: действительно ли это устройство для чтения мыслей — или просто очень дорогая шапка.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.
Пока одни исследователи, включая российских, отрицают само наличие угрозы микропластика для мозга, другие продолжают собирать данные по этому вопросу. Более того: они даже предложили способ снизить угрозу для мозга за счет фильтрации крови от частиц пластика.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Ноября, 2014
5 самых ужасных пыток в истории человечества
29 Апреля, 2020
Лето против коронавируса: кто кого?
19 Марта, 2015
Очень странные болезни
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии