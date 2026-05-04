Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
4 мая, 09:12
Рейтинг: +342
Посты: 989

Virgin Galactic показала новый космоплан

Компания Virgin Galactic представила первые изображения своего космоплана нового поколения — аппарат вывезли из сборочного цеха в Месе (штат Аризона). 

# Virgin Galactic
# космос
# технологии
# Туризм
Virgin Galactic показала новый космоплан / © Virgin Galactic
Virgin Galactic показала новый космоплан / © Virgin Galactic

Основанная более 20 лет назад Ричардом Брэнсоном компания поставила перед собой амбициозную цель — сделать космические (по сути суборбитальные) путешествия доступными. После долгих лет разработки и ряда неудач ей удалось начать коммерческие полеты на аппарате VSS Unity.

В 2023 году компания даже провела шесть успешных миссий. Но уже в июне 2024-го полеты приостановили, чтобы сосредоточиться на создании нового, более эффективного аппарата, рассчитанного на частые и дешевые запуски.

Суборбитальный туризм остается дорогим и рискованным направлением. Несмотря на высокий спрос, прибыльность остается под вопросом.

Главный конкурент — компания Blue Origin — также сталкивался с трудностями. Место на ее ракете New Shepard стоит клиентам более одного миллиона долларов, но программа так и не стала прибыльной, а после аварии в 2022 году была надолго приостановлена.

Это фактически оставило Virgin Galactic единственным игроком на рынке. Компания подняла цену билета до 750 000 долларов, но без регулярных полетов доходы остаются минимальными.

Представленный недавно космоплан только начинает финальную интеграцию и наземные испытания. Судя по опыту с VSS Unity, путь до первого полета может занять годы. Даже при ускоренном сценарии это может означать запуск не раньше конца 2027 или начала 2028 года.

При этом компании нужно не просто запустить один аппарат, а построить целый флот и выйти на сотни полетов в год — иначе бизнес не станет окупаемым. Дополнительная проблема — зависимость от самолета-носителя VMS Eve, который должен обеспечивать высокую частоту запусков.

Инвесторы уже реагируют: акции компании упали с более чем 1100 долларов в период ажиотажа вокруг космического туризма до двух-трех долларов за акцию сегодня.

Чтобы выжить, Virgin Galactic нужно быстро и успешно завершить испытания нового аппарата, запустить регулярные полеты, масштабировать флот и избежать серьезных аварий.

Если все это удастся — компания сможет выйти хотя бы на безубыточность. Если нет — рынок суборбитального туризма, который еще недавно казался перспективным, может исчезнуть на десятилетия.

2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
2 мая, 15:53
Татьяна Зайцева

Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки

Ученые обнаружили, что дубы выработали эффективную стратегию, позволяющую им защищаться от пожирающих молодую листву гусениц — если предыдущий весной деревья сильно пострадали от их нашествия, то на следующий год почки распустятся на три дня позже. Трехдневной задержки достаточно, чтобы резко снизить выживаемость гусениц.

Биология
# гусеницы
# дубы
# защита растений
# растения
1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
28 апреля, 22:06
Evgenia Vavilova

Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.

Физика
# MIT
# волоконная оптика
# гемато-энцефалический барьер
# лазер
# нелинейная оптика
# оптоволокно
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
