Virgin Galactic показала новый космоплан
Компания Virgin Galactic представила первые изображения своего космоплана нового поколения — аппарат вывезли из сборочного цеха в Месе (штат Аризона).
Основанная более 20 лет назад Ричардом Брэнсоном компания поставила перед собой амбициозную цель — сделать космические (по сути суборбитальные) путешествия доступными. После долгих лет разработки и ряда неудач ей удалось начать коммерческие полеты на аппарате VSS Unity.
В 2023 году компания даже провела шесть успешных миссий. Но уже в июне 2024-го полеты приостановили, чтобы сосредоточиться на создании нового, более эффективного аппарата, рассчитанного на частые и дешевые запуски.
Суборбитальный туризм остается дорогим и рискованным направлением. Несмотря на высокий спрос, прибыльность остается под вопросом.
Главный конкурент — компания Blue Origin — также сталкивался с трудностями. Место на ее ракете New Shepard стоит клиентам более одного миллиона долларов, но программа так и не стала прибыльной, а после аварии в 2022 году была надолго приостановлена.
Это фактически оставило Virgin Galactic единственным игроком на рынке. Компания подняла цену билета до 750 000 долларов, но без регулярных полетов доходы остаются минимальными.
Представленный недавно космоплан только начинает финальную интеграцию и наземные испытания. Судя по опыту с VSS Unity, путь до первого полета может занять годы. Даже при ускоренном сценарии это может означать запуск не раньше конца 2027 или начала 2028 года.
При этом компании нужно не просто запустить один аппарат, а построить целый флот и выйти на сотни полетов в год — иначе бизнес не станет окупаемым. Дополнительная проблема — зависимость от самолета-носителя VMS Eve, который должен обеспечивать высокую частоту запусков.
Инвесторы уже реагируют: акции компании упали с более чем 1100 долларов в период ажиотажа вокруг космического туризма до двух-трех долларов за акцию сегодня.
Чтобы выжить, Virgin Galactic нужно быстро и успешно завершить испытания нового аппарата, запустить регулярные полеты, масштабировать флот и избежать серьезных аварий.
Если все это удастся — компания сможет выйти хотя бы на безубыточность. Если нет — рынок суборбитального туризма, который еще недавно казался перспективным, может исчезнуть на десятилетия.
