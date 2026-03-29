Какие страны контролируют Альпы

Альпы зачастую ассоциируются со Швейцарией, но на самом деле горная система принадлежит восьми странам. На инфографике показано распределение Альп между государствами.

Какие страны контролируют Альпы / © GeoData & Rankings

Общая длина альпийской дуги составляет примерно 1200 километров, а ширина достигает 260 километров. Около 100 альпийских вершин превышают 4000 метров. Самая высокая точка Альп — гора Монблан — достигает 4810 метров над уровнем моря. Она расположена на границе Франции и Италии.

Самая большая часть Альп принадлежит Австрии. При этом, вместе Австрия, Италия и Франция контролируют более 77% всей территории горного массива.

Швейцарии принадлежит лишь 13,2% площади Альп. Однако именно этой стране полностью или частично принадлежит практически половина всех альпийских четырехтысячников.

Также часть Альп находится на территории Германии, Словении, Лихтенштейна и Монако. Хотя Лихтенштейну принадлежит менее 1% горного массива, это карликовое государство полностью расположено в Альпах.