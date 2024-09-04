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Птичий грипп поразил коров крупнейшего производителя молока в США

Высоковирулентный вирус птичьего гриппа, который выявили в марте 2024 года на ряде молочных ферм в Техасе и Канзасе, уже распространился на три стада в Калифорнии. Там расположены крупнейшие производители молока в США, а численность коров составляет примерно 1,7 миллиона ​​голов.

Корова пасется на поле молочной фермы в Калифорнии / © Justin Sullivan

Беспрецедентная вспышка заболевания среди дойных коров, впервые подтвержденная федеральными органами здравоохранения 25 марта, затронула 14 штатов и 197 стад.

Предполагается, что стада в Калифорнии были инфицированы в результате перемещения, несмотря на запрет властей, предписывающий проводить тестирование крупного рогатого скота перед перемещением между штатами. Считается, что вирус распространяется от коровы к корове, а также через загрязненное доильное оборудование, грязные руки и обувь людей.

Однако, по мнению медиков, заражение коров вирусом птичьего гриппа не представляет угрозы для людей.