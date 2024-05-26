Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Мыши заболели птичьим гриппом, выпив сырого молока
В США продолжается распространение вируса птичьего гриппа H5N1, который заражает молочных коров. Инфекция вызывает серьезные опасения, поскольку в отдельных случаях передается человеку и может стать причиной новой серьезной эпидемии. Ранее стало известно, что вирус попадает в молоко дойных коров, а его генетический материал сохраняется даже после пастеризации. Из новой публикации следует, что вполне реально заболеть, выпив сырое молоко от больной коровы, — именно это случилось с лабораторными мышами.
Вирус, сейчас известный как «высокопатогенный птичий грипп» H5N1 (HPAI A(H5N1), от английского highly pathogenic avian influenza), давно знаком ученым как причина инфекций у домашних и диких птиц. Однако со временем стало понятно, что вирус передается и другим животным, а также человеку. Это вызывает беспокойство: такой вариант птичьего гриппа рассматривают как возможную причину новой пандемии, вроде недавней, связанной с SARS-CoV-2.
В марте 2024 года H5N1 выявили у многих заболевших и умерших коров и коз в США. По-видимому, исходно они подхватили вирус от диких или домашних птиц. Ситуация быстро ухудшилась, поскольку вирус начал передаваться от коровы к корове, а число пострадавших штатов быстро возросло. Сообщается и о первых заболевших людях, это работники ферм, которые непосредственно контактировали с больными животными. У человека инфицирование H5N1 проявляется прежде всего конъюнктивитом, то есть воспалением слизистой оболочки глаз.
Вскоре американское FDA (управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) установило, что в поступающем в розничную сеть молоке содержится генетический материал (РНК) вируса птичьего гриппа. Но подтвердить, что из-за такого молока можно заболеть, пока не удалось.
Авторы новой статьи в журнале New England Journal of Medicine решили выяснить, насколько опасным может быть употребление сырого молока от больных коров. Такой продукт питания не проходит обработку в виде нагрева до высокой температуры — пастеризацию, которая эффективно убивает возбудителей многих инфекций.
Ученые использовали для экспериментов мышей, которые пили непастеризованное коровье молоко, содержащее вирус H5N1. В результате уже в первый день у них развилась инфекция, заметная по взъерошенной шерсти и уменьшению подвижности. Однако ни одно животное за четыре дня наблюдений не умерло.
На четвертый день всех мышей подвергли эвтаназии и проверили содержание вируса в их органах. Самые высокие концентрации H5N1 отметили в дыхательной системе грызунов, средние — в ряде других органов. Молочные железы мышей также содержали много вирусных частиц, хотя эти животные не кормили детенышей молоком.
Как и следовало ожидать, похожая на промышленную пастеризацию обработка молока нагревом резко снизила содержание в нем активных вирусных частиц. А вот выдерживание в холодильнике при температуре четыре градуса Цельсия не сработало. Оказалось, что в таких условиях H5N1 может сохранять активность в молоке неделями.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Обычно жизнь неандертальцев изображают как крайне тяжелую с высоким уровнем стресса, в том числе детского. Международная группа ученых пришла к выводу, что их дети, как и отпрыски наших непосредственных предков, имели одинаковый уровень стресса, но на разных стадиях развития. Это может говорить о разных подходах к уходу за детьми, что, возможно, имело долгосрочные последствия — частично такое обстоятельство вызвало вымирание неандертальцев.
Немецкие биологи изучили, как кофеин воздействует на нервную систему аргентинских муравьев — распространенных в Европе и Америке вредителей. Для этого ученые давали им разные дозы кофеина и засекали, с какой скоростью насекомые будут находить пищу. Результаты могут помочь сделать токсичные приманки эффективнее.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Обычно жизнь неандертальцев изображают как крайне тяжелую с высоким уровнем стресса, в том числе детского. Международная группа ученых пришла к выводу, что их дети, как и отпрыски наших непосредственных предков, имели одинаковый уровень стресса, но на разных стадиях развития. Это может говорить о разных подходах к уходу за детьми, что, возможно, имело долгосрочные последствия — частично такое обстоятельство вызвало вымирание неандертальцев.
Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который также называют «ледником Судного дня», может растаять раньше, чем считали ученые. Теплые океанские воды воздействуют на него сильнее, чем предполагалось, показали новые спутниковые данные.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для Naked Science.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Инопланетяне: добрые, злые, равнодушные?
«Светлые» и «темные» галактики указали на возможный переворот в космологии
Вместо Луны
Нестандартные уравнения: как искусственный интеллект ищет мельчайшие иголки в гигантском стоге сена научных возможностей
Все сокровища Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии