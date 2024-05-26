Мыши заболели птичьим гриппом, выпив сырого молока

В США продолжается распространение вируса птичьего гриппа H5N1, который заражает молочных коров. Инфекция вызывает серьезные опасения, поскольку в отдельных случаях передается человеку и может стать причиной новой серьезной эпидемии. Ранее стало известно, что вирус попадает в молоко дойных коров, а его генетический материал сохраняется даже после пастеризации. Из новой публикации следует, что вполне реально заболеть, выпив сырое молоко от больной коровы, — именно это случилось с лабораторными мышами.

Вирус, сейчас известный как «высокопатогенный птичий грипп» H5N1 (HPAI A(H5N1), от английского highly pathogenic avian influenza), давно знаком ученым как причина инфекций у домашних и диких птиц. Однако со временем стало понятно, что вирус передается и другим животным, а также человеку. Это вызывает беспокойство: такой вариант птичьего гриппа рассматривают как возможную причину новой пандемии, вроде недавней, связанной с SARS-CoV-2.

В марте 2024 года H5N1 выявили у многих заболевших и умерших коров и коз в США. По-видимому, исходно они подхватили вирус от диких или домашних птиц. Ситуация быстро ухудшилась, поскольку вирус начал передаваться от коровы к корове, а число пострадавших штатов быстро возросло. Сообщается и о первых заболевших людях, это работники ферм, которые непосредственно контактировали с больными животными. У человека инфицирование H5N1 проявляется прежде всего конъюнктивитом, то есть воспалением слизистой оболочки глаз.

Вскоре американское FDA (управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) установило, что в поступающем в розничную сеть молоке содержится генетический материал (РНК) вируса птичьего гриппа. Но подтвердить, что из-за такого молока можно заболеть, пока не удалось.

Авторы новой статьи в журнале New England Journal of Medicine решили выяснить, насколько опасным может быть употребление сырого молока от больных коров. Такой продукт питания не проходит обработку в виде нагрева до высокой температуры — пастеризацию, которая эффективно убивает возбудителей многих инфекций.

Ученые использовали для экспериментов мышей, которые пили непастеризованное коровье молоко, содержащее вирус H5N1. В результате уже в первый день у них развилась инфекция, заметная по взъерошенной шерсти и уменьшению подвижности. Однако ни одно животное за четыре дня наблюдений не умерло.

На четвертый день всех мышей подвергли эвтаназии и проверили содержание вируса в их органах. Самые высокие концентрации H5N1 отметили в дыхательной системе грызунов, средние — в ряде других органов. Молочные железы мышей также содержали много вирусных частиц, хотя эти животные не кормили детенышей молоком.

Как и следовало ожидать, похожая на промышленную пастеризацию обработка молока нагревом резко снизила содержание в нем активных вирусных частиц. А вот выдерживание в холодильнике при температуре четыре градуса Цельсия не сработало. Оказалось, что в таких условиях H5N1 может сохранять активность в молоке неделями.

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