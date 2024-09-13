В МИСИС создали идеального робота-уборщика

Студенты Университета МИСИС представили прототип улучшенного домашнего робота-пылесоса, который в отличие от существующих пользовательских моделей эффективнее справляется с работой в труднодоступных местах. Для этого в устройство встроен механизм всасывания по всей ширине корпуса и функция автоматической замены салфеток влажной уборки.

Домашние автоматизированные помощники начали набирать популярность начиная с 1997 года, когда был показан первый прототип робота-пылесоса. Сегодня на рынке представлено большое количество устройств, выполняющих сухую, влажную и комбинированную уборки.

«По данным за 2023 год на российский рынок ежегодно поступает порядка 1,6 млн импортных роботов-уборщиков. Поэтому создание российской технологии особенно актуально. Кроме того, мы решили главную проблему существующих пылесосов, встроив механизм всасывания по всей ширине корпуса, а не только по центру, чтобы уборка в труднодоступных местах была качественнее», — рассказал главный разработчик робота-пылесоса Сергей Трушин, выпускник Университета МИСИС.

Уборка робота, созданного в Студенческом конструкторском бюро НИТУ МИСИС, приближена по качеству к ручной, особенно в углах комнаты и вдоль стен, где обычные роботы оставляют пыль на расстоянии 2-3 сантиметров из-за того, что щели всасывания находятся в середине корпуса. Разработчики решили эту проблему, переместив их к краям пылесоса, а также обеспечив равномерную скорость всасываемого воздуха по всему сечению.

Еще одна функция, которую внедрили студенты, это замена салфеток для влажной уборки без участия пользователя. Для этого на 3D-принтере был напечатан винтовой механизм и пластины для крепления.

«В Университете МИСИС уделяется особое внимание формированию предпринимательского климата, развитию у обучающихся навыков и компетенций, позволяющих открыть свой стартап, создать высокотехнологичные разработки. В вузе активно работает студенческое конструкторское бюро, ключевая задача которого – вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность», – рассказал куратор СКБ – заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС Алексей Карфидов.

«В СКБ занимаются студенты различных специальностей, которых объединяет интерес к инжинирингу, стремление решать сложные задачи в таких актуальных областях, как робототехника, промышленный дизайн и так далее», – прокомментировала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

«Главная задача инженера — создавать продукты, которые будут не только эффективными, но и доступными для широкого круга пользователей. Студенты НИТУ МИСИС смогли применить свои знания на практике, решая проблемы, с которыми сталкиваются потребители. Наши выпускники — инноваторы, и мы будем продолжать поддерживать их на этом пути, предоставляя возможности для развития и самореализации. В дальнейшем планируется усовершенствование механизмов для долгой стабильной работы», — отметил заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования Алексей Карфидов.

В дальнейшем планируется разработка цифровых систем управления узлами робота-уборщика.

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НИТУ МИСИС 61 статей Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.