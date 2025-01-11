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Нанопластик повлиял на социализацию
Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.
Согласно недавним исследованиям, появились новые способы, которые позволяют защищать окружающую среду от микропластика. Ученые предлагают, например, кормить пластиковыми отходами личинок жуков, которые способны их переварить, или очищать воду с помощью магнитных наночастиц. Однако, как показывают другие работы, в организм человека с едой, водой и косметикой попадает примерно пять граммов микропластика каждую неделю. Из-за этого, а также из-за накопления в органах нанопластика возникают различные проблемы со здоровьем: ожирение, диабет, хронические заболевания печени, рак.
Специалисты из Католического университета Тэгу в Южной Корее сконцентрировались на том, как нанопластик воздействует на эмоциональное состояние и способность социализироваться. Результаты исследования опубликовал научный журнал Neuroscience.
Авторы статьи провели эксперимент, во время которого изучили влияние частиц нанопластика на мышей на разных этапах жизни. Ученые раз в день перорально вводили нанопластик беременным мышам, а также их потомству на разных стадиях развития.
У всех грызунов изменилось социальное поведение по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию нанопластика. Сильнее всего это проявилось у мышей, получавших нанопластик в раннем взрослом возрасте, а также в утробе матери на поздних сроках беременности. У них снизилась социальная привычность, а также заметно усилилось тревожное поведение, например они стали чаще замирать, попадая в новую среду.
Отдельно ученые отметили нарушения в активности мозга в областях, которые связаны с дофаминовой системой. Эти зоны во многом отвечают за мотивацию и настроение, а также за социальное поведение на критически важных этапах развития.
У мышей, которые получили нанопластик в середине беременности матери, меньше двигались. А тем, кто подвергся воздействию в подростковом возрасте, была свойственна повышенная нейронная активность без существенных изменений в поведении.
Исследователи подчеркнули, что бороться с загрязнением окружающей среды нанопластиком становится все более необходимо. Важно искать способы, которые позволят снизить воздействие этих мельчайших частиц на природу.
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