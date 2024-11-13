Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В ПНИПУ разработали новый метод проектирования лопастей несущего винта вертолета
Во время работы лопасти несущего винта вертолета создают существенные вибрации и шум, которые вызывают дискомфорт у пассажиров, увеличивают рабочую нагрузку летчика, ограничивают скорость горизонтального полета, снижают срок службы рабочих элементов и увеличивают эксплуатационные расходы. Так происходит из-за изменения структуры и интенсивности набегающего воздушного потока, что существенно влияет на аэродинамические нагрузки, действующие на лопасть. Ученые Пермского Политеха разработали методику проектирования конструкции винта с активным закручиванием, которое позволят лопастям автоматически приспосабливаться к изменениям нагрузок в любой момент времени.
Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Механика». Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Для снижения возникающих в полете вибраций и шума используют различные методы. Традиционный способ – виброгасители и амортизаторы, но они приводят к нежелательному увеличению массы конструкции. Другие методы, например, раздельное управление лопастями, имеют недостатки, связанные с неблагоприятными требованиями к мощности и механической сложностью работы внутренних систем.
Современные лопасти преимущественно изготавливают из композиционных материалов, что позволяет значительно снизить массу при сохранении требуемой прочности и жесткости конструкции. Вместе с тем появляется возможность встраивать в конструкцию пьезоэлектрические актуаторы и датчики в технологическом процессе изготовления. Пьезоактуаторы — устройства, преобразующие электрическую энергию в механическое движение из-за особого материала, который деформируется при подаче на него сигнала. Благодаря ним конструкция лопасти изменяется, что позволяет подстраиваться под конкретные условия полета и приводит к улучшению летных характеристик.
Ученые Пермского Политеха разработали методику проектирования конструкции лопасти с изменяемой геометрией. Она состоит из трех программных блоков. Первый – это математическая модель, которая рассчитывает деформацию лопасти при заданных значениях конструктивных параметров. Второй – построение матрицы экспериментов, которая показывает, как будет работать лопасть при разных нагрузках. Третий блок используется для расчета оптимальных конструктивных параметров лопасти с точки зрения изменения геометрии, а именно, угла закручивания.
В результате проведенных исследований эксперты выяснили, что наименьшее влияние на угол закручивания оказывает длина стенки лонжерона (4,6 процента), умеренный эффект возникает от его толщины (7,7 процента). Наибольшее влияние оказывает толщина оболочки (48 процентов) и длина пьезоактуатора (64 процента).
«Управление углом закручивания позволяет предотвратить возникновение турбулентного потока по следу лопасти, снизить шум и вибрации несущего винта вертолета. Мы определили основные варьируемые параметры конструкции лопасти с различными материалами обшивки. Сравнительный анализ показал, что разница между решением, полученном в третьем блоке, и расчетами прямого численного моделирования не превышает девять процентов, что говорит о хорошей корреляции результатов», – комментирует Павел Писарев, доцент кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Ученые Пермского Политеха разработали уникальную методику проектирования конструкции лопасти вертолета с управляемой геометрией. Она позволит снизить шум и вибрации, сделать полет более комфортным за счет возможности «подстраиваться» под текущие нагрузки и погодные условия.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Ученые из Центра наук о жизни Вильнюсского университета нашли способ подавить активность определенных генов в клетках, не прибегая к разрезанию ДНК. Разработанный метод открывает возможность приостановки работы генетических инструкций внутри клеток.
Количество слов, которые человек знает, понимает и эффективно использует, можно считать фактором выбора потенциального романтического партнера. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, проанализировав двуязычные семейные пары.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.
За последние 10 лет ученые наблюдали за необычным «поведением» красного сверхгиганта в соседней галактике. Сначала он становился ярче, потом принялся тускнеть, а теперь практически исчез. Причем никакого взрыва сверхновой, который в таких случаях бывает, астрономы не увидели.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Целительные алгоритмы: как искусственный интеллект совершил революцию в биомедицине
Таймырские мамонты дожили до бронзового века. Но почему не до наших дней?
Религиозные символы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии