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1 час назад
ТюмГУ
38

Химики ТюмГУ научились превращать углекислый газ в ценные продукты с помощью свинца

4.4

Ученые ТюмГУ, а также университетов Ирана, Турции, Азербайджана и Испании впервые исследовали свойства тетраядерного и моноядерного комплексов свинца, полученных электрохимическим окислением свинцового анода в атмосфере окружающей среды и азота. Кроме того, химики предложили новую систему, позволяющую эффективно превращать молекулы углекислого газа в ценные продукты — карбонаты, оксид углерода, метан, формальдегид, муравьиную или щавелевую кислоты, метанол и другие.

ТюмГУ
# метан
# свинец
# углекислый газ
# формальдегиды
В ТюмГУ научились превращать углекислый газ в ценные продукты / © Sergei Dorokhovsky, ru.wikipedia.org

Современная химия оперирует большим разнообразием методов синтеза для получения координационных соединений. Помимо традиционных синтетических подходов активно используется синтез в электрохимических условиях. Варьирование условий реакций может привести к образованию различных продуктов.

Ученые выяснили, что в ходе реакции молекулы углекислого газа, находящегося в воздухе, превращаются в карбонат-анион, что определенно свидетельствует об эффективной активации молекул углекислого газа с последующим превращением в ценные продукты.

Авторы работы также установили, что уникальные по своему составу и структуре металлокомплексы представляют особый интерес для практического применения в качестве источника белого света. Причина образования полученных металлокомплексов, а также проявляемых свойств – образование так называемых тетрельных связей. Это относительно новый вид взаимодействий, присущий элементам подгруппы углерода, в который также входит и свинец.

«Полученный результат имеет как фундаментальное, так и прикладное значение. С одной стороны, это изучение природы координации за счет методов инженерии кристаллов с использованием тетрельных взаимодействий, а также выявление эффективных способов дизайна и синтеза соединений с заданными свойствами; с другой — получение новых соединений со специфическими люминесцентными свойствами, как материалов для практического применения. Кроме того, мы предложили новую систему, позволяющую эффективно превращать молекулы углекислого газа в ценные продукты», – говорит  Дамира Сафина, руководитель проекта.

Статья ученых опубликована в международном журнале первого квартиля Inorganic Chemistry Frontiers. Исследование проведено при поддержке РНФ.

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ТюмГУ
298 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# метан
# свинец
# углекислый газ
# формальдегиды
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