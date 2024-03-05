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Медики узнали, что случилось с привившимся от ковида 217 раз
Преимущества, ограничения и риски многократных ревакцинаций у людей изучены мало. Во время пандемии Covid-19 у немецких медиков появилась возможность больше узнать об этом благодаря 62-летнему жителю Магдебурга (город в центре Восточной Германии), который за два с лишним года привился от коронавируса больше 200 раз.
О необычном случае гипервакцинации ученым стало известно из газетных публикаций. Расследование местной прокуратуры подтвердило 130 эпизодов вакцинации пациента от SARS-CoV-2 за девять месяцев, но, по утверждениям самого мужчины, за 29 месяцев он поставил 217 прививок. Из-за произошедшего власти завели дело о мошенничестве, но уголовных обвинений «чемпиону по прививкам» предъявлять не стали. Его действия, нарушающие рекомендации врачей по вакцинации, объяснили «личными мотивами».
Специалисты из Университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге связались с пациентом и пригласили пройти обследование, чтобы понять иммунологические последствия гипервакцинации. Мужчина согласился и сдал для анализов образцы крови и слюны. Кроме того, в ходе исследований пациенту по его настоянию сделали еще одну прививку, а врачи взяли дополнительные анализы крови после нее.
Первичная и повторная вакцинации способны усилить иммунный ответ организма на инфекцию, но хроническое воздействие определенных антигенов теоретически может приводить к иммунологической толерантности, то есть отсутствию иммунной реакции на патоген.
Аналогичный эффект наблюдается при хронических инфекциях с регулярными обострениями, таких как ВИЧ или гепатит B. T-лимфоциты или Т-клетки, с помощью которых организм распознает и уничтожает клетки с чужеродными антигенами, как бы «устают» и выделяют меньше провоспалительных веществ. При таком «привыкании» к антигенам иммунная система ослабевает и уже не может полноценно бороться с патогеном.
Между тем исследование немецких медиков, в котором также участвовали их коллеги из Австрии, показало, что с пациентом из Магдебурга ничего подобного не произошло.
По результатам анализов у мужчины выявили высокий уровень эффекторных Т-лимфоцитов, обеспечивающих иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2. У испытуемого их оказалось даже больше, чем у пациентов из контрольной группы, вакцинированных от коронавируса трижды.
Врачи не заметили никаких признаков усталости в эффекторных T-лимфоцитах: они боролись с вирусом так же эффективно, как и клетки участников контрольной группы. Кроме того, уровень Т-клеток памяти, которые хранят информацию о ранее действовавших антигенах и формируют быстрый вторичный иммунный ответ, у пациента из Магдебурга был таким же высоким, как и у контрольных испытуемых.
Таким образом, медики не нашли свидетельств ослабления иммунного ответа, скорее наоборот. Больше того, 217-я прививка от коронавируса, которую мужчина получил в ходе исследования, все равно сработала: после нее количество антител к SARS-CoV-2 значительно увеличилось.
С помощью образцов крови ученые также протестировали реакцию иммунной системы пациента на другие патогены и выяснили, что она не пострадала. В итоге медики заключили, что гипервакцинация не навредила иммунитету мужчины, хотя он привился восемью разными вакцинами.
По словам авторов работы, опубликованной в журнале The Lancet Infectious Diseases, отсутствие заметных побочных эффектов на гипервакцинацию говорит о хорошей переносимости препаратов. Однако ученые подчеркнули, что речь идет о единичном случае и не стали делать далеко идущих выводов или давать рекомендаций для населения.
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