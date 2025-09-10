Ученые выяснили причину тяжелого течения лихорадки денге при повторном заражении

Ежегодно в мире регистрируют до 400 миллионов случаев лихорадки денге — инфекции, переносимой комарами. Хотя болезнь зачастую протекает бессимптомно, риск ее тяжелого течения возрастает при повторном заражении. Причиной оказалась способность вируса «перепрошивать» врожденный иммунитет, чего не наблюдается при вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения включила вирус — возбудитель лихорадки денге в список патогенов, потенциально способных спровоцировать эпидемию или пандемию: с января по апрель 2024 года лихорадкой заболели не менее семи миллионов человек, а с января по июль 2025-го в 97 странах зарегистрировали более четырех миллионов случаев заражения. Стоит помнить, что страны, эндемичные по денге, имеют не самую сильную медицину, поэтому большая часть случаев может не регистрироваться. Поскольку лечения, направленного непосредственно на вирус, не существует, врачи применяют поддерживающую терапию.

У большинства пациентов при первом инфицировании болезнь может протекать бессимптомно либо сопровождаться высокой температурой, головной болью, сыпью и болями в суставах. Однако при повторном заражении может развиться тяжелая форма недуга с повреждением органов и внутренними кровотечениями. Это связано с наличием четырех серотипов вируса: за жизнь человек может переболеть денге до четырех раз, и именно повторные инфекции чаще всего приводят к осложнениям.

Одобренные ВОЗ вакцины, в частности CYD-TDV и TAK-003, показали высокую эффективность у людей, уже перенесших денге: таких пациентов вакцинация защищает сразу от всех типов вируса. При этом у тех, кто ранее не встречался с болезнью, иммунный ответ оставался слабее даже после двух доз (в отличие от одной у переболевших).

Чтобы понять, почему так происходит, международная исследовательская группа из Дьюкского университета (США) и Национального университета Сингапура сравнила реакцию на вакцину TAK-003 у добровольцев из трех независимых когорт: в США 26 здоровых участников получили две дозы вакцины с интервалом в 90 дней, в то время как в Сингапуре у 50 невакцинированных добровольцев (без недавней инфекции денге) собрали и проанализировали образцы крови. Среди них были как серопозитивные — те, кто уже переболел, — так и серонегативные, то есть те, кто никогда не контактировал с вирусом.

Результаты научной работы, опубликованной в журнале Med показали, что у людей, ранее перенесших денге, активность врожденных иммунных клеток (особенно моноцитов и дендритных клеток, которые обычно инфицирует вирус), изменилась еще до вакцинации. У них также была снижена активность генов, мешающих вирусам размножаться (RSAD2/viperin, IFIT1 и IFIT3). Парадоксально, но именно эта «ослабленная защита» усилила выработку антител.

У тех, кто никогда не болел денге, антитела вырабатывались после вакцинации. Однако даже после второй дозы уровень нейтрализующих антител оставался ниже, чем у переболевших и вакцинированных одной дозой TAK-003. Особенно заметным оказалось различие в длительности реакции: пики активности генов у серонегативных участников быстро сходили на нет, тогда как у серопозитивных изменения сохранялись месяцами..

Поскольку вакцина TAK-003 не «перепрограммировала» врожденный иммунитет на длительный срок, авторы исследования предположили, что подобная «перестройка» требует встречи с «диким» вирусом, а также определенного уровня вирусной нагрузки. То есть вакцина дарит иммунитету лишь легкую «разминку». Ученые отметили, что хотя результаты помогут лучше использовать уже существующие вакцины, в ближайшие 10 лет идеального препарата от денге ждать не стоит.

Любовь С. 255 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.