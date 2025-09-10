Африканцы лучше приспособились к учебе в России, чем их европейские сверстники

Ученые КБГУ показали, что процесс адаптации к учебе в вузе сопровождается значительным стрессом, который негативно сказывается на физиологическом состоянии первокурсников. Российские студенты, не сталкивающиеся с резкой сменой климата и культуры, восстанавливаются быстрее, в то время как иностранным учащимся требуется больше времени на акклиматизацию. Интересным наблюдением стало и то, что студенты из африканских стран в целом легче и быстрее приспосабливались к новым условиям, чем их сверстники из Азии.

В КБГУ имени Х.М. Бербекова завершился научный проект, посвященный адаптации первокурсников из разных уголков мира. В течение 2024-2025 учебного года выпускники Института математики и естественных наук под руководством доцента кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем Дианы Хашхожевой исследовали изменения в самочувствии учащихся и скорость их интеграции в новую образовательную среду.

В эксперименте приняли участие 80 студентов из России, Индии, Египта, Сирии, Алжира и Туркменистана. Ученые внимательно следили за такими показателями, как пульс, уровень кислорода в крови, давление, а также оценивали общий адаптационный потенциал и баланс вегетативной нервной системы.

Исследование показало, что начало учебного года дается непросто большинству студентов: у многих ухудшаются показатели здоровья. Однако к середине второго семестра российские студенты практически полностью восстанавливают свою «внутреннюю батарейку» — их функциональные резервы приходят в норму. А вот у иностранных учащихся процесс адаптации оказывается более затяжным, и на восстановление им требуется больше времени. Им приходится тратить силы не только на учебу, но и на акклиматизацию к новой среде, что значительно удлиняет путь к норме.

Интересным наблюдением стало то, что студенты из африканских стран в целом легче и быстрее приспосабливались к новым условиям, чем их сверстники из Азии. При этом среди студентов из Туркменистана и Египта девушки показали более высокие темпы привыкания, тогда как среди юношей из Индии наблюдалась обратная тенденция – они адаптировались быстрее девушек. У российских студентов существенных различий не выявлено. Вероятно, это связано с тем, что российские первокурсники, как правило, не сталкиваются с необходимостью кардинальной смены места жительства, привыкания к совершенно новой социокультурной среде и резкого изменения климата.

«Наши эмоции напрямую влияют на наше тело. Когда мы испытываем стресс, например, при адаптации к новому, активируется симпатическая нервная система. В кровь выбрасываются гормоны стресса, запуская сложные процессы, которые отражаются на нашем самочувствии», – поясняет Диана Хашхожева.

Понимание того, как поддержать молодых людей в этот непростой период, крайне важно. Существуют различные методы помощи, от витаминотерапии и физиотерапии до упражнений, повышающих выносливость.

«Существует уникальный метод, разработанный профессором кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем КБГУ Мухамедом Шаовым и его командой, который помогает справиться с повышенными нагрузками. Он основан на сочетании синтетических и натуральных антиоксидантов, способствующих улучшению здоровья. Кроме того, мы исследуем инновационный подход, который с помощью специализированных лабораторных техник создает оптимальные условия для работы нейронов, помогая им адаптироваться даже при недостатке кислорода», – добавляет Хашхожева.

Тем не менее, стоит помнить, что для большинства молодых людей, особенно на начальном этапе обучения, основой хорошего самочувствия остаются простые, но проверенные временем меры: сбалансированное питание и соблюдение режима дня. Это может стать залогом успешной адаптации и преодоления трудностей, связанных с учебным процессом.

