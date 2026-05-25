Раньше антибиотики отлично побеждали вредных микробов. Но сейчас многие плохие бактерии научились прятаться от этих лекарств. Сегодня даже сильные антибиотики иногда бесполезны.

Но у микробов есть заклятые враги — бактериофаги. Это такие вирусы, которые охотятся только на бактерий. Тут работает правило: «враг моего врага — мне друг». Бактериофаги — друзья людей, потому что они вредят тем, кто делает нас больными. А полезных бактерий, которые живут у нас в животе, фаги не трогают. Они уже помогают людям при ангине, болях в ушах и болезнях живота.

Младший научный сотрудник кафедры Биоинженерии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Матвей Бубенчиков расскажет, как фаги борются с самыми хитрыми микробами, что они делают внутри тела человека и когда врачи их назначают.

