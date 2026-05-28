В США приостановили полеты Starship V3

Всего через пять дней после первого полета новейшую ракету Starship V3 компании SpaceX временно отстранили от дальнейших запусков.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) — официально признало запуск Starship V3, состоявшийся 23 мая, «авиационным инцидентом» и потребовало проведения расследования, прежде чем гигантская ракета снова сможет подняться в небо.

«Возвращение системы Starship-Super Heavy к полетам будет возможно только после того, как FAA убедится, что никакие системы, процессы или процедуры, связанные с инцидентом, не представляют угрозы общественной безопасности», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном 27 мая.

Starship состоит из двух многоразовых элементов: первой ступени Super Heavy и верхней ступени — космического корабля Starship, который внутри компании часто называют просто Ship.

В SpaceX считают, что Starship — самая крупная и мощная ракета из когда-либо созданных — способна кардинально изменить космические полеты, сделав экономически реальными колонизацию Марса и другие амбициозные проекты освоения космоса.

Поэтому суборбитальный испытательный полет прошлой недели — двенадцатый для всей программы Starship — имел для компании огромное значение.

В целом миссия прошла успешно. Например, Ship сумел вывести 20 макетов интернет-спутников Starlink, а также два настоящих спутника Starlink, оснащенных камерами для съемки теплозащитного экрана корабля в космосе.

Верхняя ступень также благополучно пережила вход в атмосферу Земли и, как планировалось, выполнила мягкое управляемое приводнение у побережья Западной Австралии.

Первая ступень Super Heavy должна была выполнить аналогичное контролируемое приводнение в Мексиканском заливе. Однако она не смогла осуществить необходимые тормозные включения двигателей и, как сообщила SpaceX в обновлении миссии, «совершила жесткое приводнение».

Именно этот эпизод FAA квалифицировало как инцидент, потребовав от компании расследования причин произошедшего.

Пока неизвестно, сколько времени займет расследование. Однако серьезной задержки ожидать не стоит: SpaceX обычно действует очень быстро. Например, временный запрет FAA на полеты ракеты Falcon 9 в феврале этого года продлился всего четыре дня.