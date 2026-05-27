Новый робот каждые 15 минут: ENGINEAI запустила в Шэньчжэне высокотехнологичный завод

Китайская компания ENGINEAI открыла в Шэньчжэне высокотехнологичный завод площадью около 12 тысяч квадратных метров, где намерена наладить массовое производство гуманоидных роботов. С конвейера нового предприятия в районе Хунхуалин уже сошла первая партия роботов T800.

Роботы компании ENGINEAI / © ENGINEAI

Предприятие в Шэньчжэне построено по принципу полностью интегрированного производственного цикла. На одной площадке объединены входной контроль компонентов, тестирование деталей, сборка, финальные проверки перед отправкой, логистика и сервисное обслуживание.

По данным компании, такая организация работы позволяет выпускать одного человекоподобного робота каждые 15 минут. Производственная линия оптимизирована так, чтобы сохранять высокую скорость сборки без потери качества даже при масштабном производстве.

Перед отправкой заказчику каждый робот проходит 79 этапов проверки качества и 46 симуляционных тестов. Испытания оценивают устойчивость, надежность и стабильность работы машины в различных условиях эксплуатации.

В ENGINEAI считают, что новый завод поможет удовлетворить растущий спрос на человекоподобных роботов, особенно в промышленности и инспекционных службах, где автоматизация рутинных задач становится все более востребованной.

Компания ENGINEAI была основана в октябре 2023 года и специализируется как на универсальных интеллектуальных роботах, так и на специализированных промышленных системах. Сегодня в линейку компании входят тяжелый человекоподобный робот T800, гуманоид PM01, легкий робот-компаньон SA02 и четвероногий робот JS01. В ENGINEAI отмечают, что их разработки охватывают сразу несколько направлений — от двуногих гуманоидов до роботизированных платформ на четырех опорах.

Постепенно компания расширяет присутствие в промышленном секторе и сфере инспекционных работ, где бизнес все активнее ищет решения для автоматизации трудоемких и однообразных процессов.

Открытие производственной базы в Хунхуалине стало важным этапом развития ENGINEAI. Компания заявляет, что проект должен стать основой для выхода на выпуск до 10 тысяч роботов.