Слушатели узнают, почему в разные эпохи зомби становились метафорой рабства, конформизма, вирусных эпидемий и страха перед чужими.

О мероприятии

Задолго до появления термина «зомби» человечество уже боялось оживших мертвецов. В скандинавских сагах из курганов поднимались драугры — мертвые викинги, крушившие живых. В средневековых хрониках описывали ревенантов — покойников, возвращавшихся душить родственников. В Юго-Восточной Азии рассказывали о пенанггаланах, летающих головах с внутренностями.

А были ли свои зомби у славян? У всем известного вурдалака есть черты и вампира (пьет кровь), и зомби (оживший труп, действующий механически, почти без сознания). А еще в славянском фольклоре были мавки и лойки — ожившие мертвецы, губившие скот и людей.

Филолог Герман Пальчиков расскажет о корнях образа в гаитянском вуду: что означало слово «zombi», кто такие бокоры и как рыба фугу связана с «воскрешением» мертвых.



Слушатели узнают, почему в разные эпохи зомби становились метафорой рабства, конформизма, вирусных эпидемий и страха перед чужими.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация