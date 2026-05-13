О мероприятии

Ракета остается одной из самых сложных машин, созданных человеком. Чтобы оторваться от Земли, ей приходится буквально бороться с гравитацией, выдерживать экстремальные нагрузки и работать с огромным количеством энергии. При этом любая ошибка может стоить миссии успеха. Аэрокосмический инженер Никита Матасов расскажет об устройстве современных ракет-носителей: как работают двигатели, топливные баки и системы управления? Каким образом ракета сохраняет устойчивость в полете? Почему некоторые инженерные решения могут показаться неожиданными? Как ракетостроение связано с обычным дуршлагом?

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.