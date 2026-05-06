Южная Америка на протяжении сотен лет была для человечества тайной, чем-то непохожим на другие места нашей планеты. Как оказывается, так было практически всегда, на протяжении всей истории жизни. Во времена динозавров там правили гигантские наземные крокодилы, после их вымирания появились гигантские птицы, сумчатые саблезубые хищники и странные копытные, которые к знакомых лошадям и коровкам не имеют вообще никакого отношения. Почему так? Потому что континент практически всегда был намертво изолирован от всех эволюционных трендов планеты.

Как изоляция поставила эволюцию животных на этом континенте с ног на голову? Почему фауна Южной Америки так похожа на австралийскую, и при чем здесь ледники Антарктиды? Почему наследие динозавров преследует этот материк до наших дней? И как ледниковый период практически полностью изменил это дикое место? Ответы на эти и другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание Сытнинская ул., 14 Санкт-Петербург 19:00