27 мая, 10:56
Игорь Байдов
Ученые восстановили биографию мужчины, похороненного более 400 лет назад на севере Финляндии 

Анализ ДНК и изотопный анализ зубов показали, что мужчина генетически был связан с саамскими популяциями, но часть жизни провел за пределами Финляндии — возможно, в Исландии. Авторы нового исследования пришли к выводу, что на рубеже XVI-XVII веков саамские сообщества не были изолированы, как предполагали многие исследователи. Люди путешествовали на далекие расстояния и поддерживали контакты с дальними регионами Северной Атлантики.

портрет мужчины
Команда биоархеологов и палеогенетиков из Университета Турку провела новый анализ останков мужчины, найденных в 1970-х годах у озера Китка в общине Куусамо на северо-востоке Финляндии / © University of Turku

В 1970-х годах у озера Китка в общине Куусамо на северо-востоке Финляндии археологи обнаружили захоронение мужчины, жившего на рубеже XVI-XVII веков. Погребение связали с саамами — коренным народом Фенноскандии. Речь идет о физико-географическом регионе на севере Европы, объединяющем Скандинавский и Кольский полуостровы, Финляндию и Карелию.

Ориентация и структура могилы (она была устроена и ориентирована не так, как обычно хоронили людей в этом регионе в тот период), а также отсутствие типичных христианских погребальных атрибутов заставили археологов предположить, что речь идет о нойде — саамском шамане. 

Однако авторы предыдущих научных работ основывались на ограниченном наборе данных. Они опирались в основном на особенности захоронения, предметы, найденные рядом с мужчиной, и визуально-антропологический анализ, что не позволяло восстановить подробную биографию этого человека.

Команда биоархеологов и палеогенетиков из Университета Турку под руководством Санни Пелтола (Sanni Peltola) провела новый анализ останков. Специалисты решили подробнее изучить происхождение мужчины и восстановить историю его жизни с помощью современных методов генетики и изотопного анализа. Ученые использовали ДНК, извлеченную из зубов, и сравнили ее с ранее изученными древними и современными геномами. 

Выяснилось, что на момент смерти мужчине из Китки было около 40 лет. Его генетический профиль оказался ближе всего к современным и историческим саамским популяциям. Исследователи обнаружили и короткие фрагменты ДНК, совпадающие с нынешними жителями Финляндии. Особенно часто такие совпадения встречаются у людей из северной и северо-восточной частей Лапландии. В самом регионе Куусамо и чуть южнее подобных совпадений оказалось заметно меньше. По мнению специалистов, эти данные указывают на смешение саамского и финского населения. 

Изотопный анализ зубов помог восстановить перемещения мужчины и изменения в его рационе. В детстве он питался мясом наземных животных, пресноводной рыбой и морепродуктами. Позже доля морепродуктов в рационе выросла, а пресноводная рыба полностью исчезла. Это особенно важно для исследования, поскольку для жителей Куусамо пресноводная рыба была важным источником питания.

О чем это говорит? По словам Пелтола и ее коллег, исчезновение из рациона важного для региона источника пищи, а также увеличение морепродуктов — свидетельство того, что человек сменил место проживания, вероятно, на прибрежные районы. 

Кроме того, тот же анализ помог восстановить возможные перемещения мужчины. Это удалось сделать благодаря изучению изотопного состава воды, которую человек пил в разные периоды жизни. Он отражается в зубной эмали и помогает определить регион, где человек жил в период формирования зубов. Когда формируется зубная эмаль, организм «записывает» этот состав, и он уже не меняется всю жизнь. 

В случае мужчины из Китки изотопные значения его зубов не совпали с финскими, но соответствуют изотопным значениям, характерным для вулканических регионов Северной Атлантики. Команда Пелтола пришла к выводу, что в подростковом возрасте он, вероятнее всего, жил в Исландии или близких к ней регионах.

Полученные данные позволят по-новому взглянуть на устройство саамских сообществ. Авторы исследования не отвергли прежнюю гипотезу о том, что мужчина мог быть нойдом, однако его биография оказалась намного сложнее прежних представлений. История жизни человека из Китки показала, что население северных территорий активно перемещалось на большие расстояния и поддерживало связи с дальними регионами Северной Атлантики. Эти связи могли включать как морские путешествия, так и торговлю. 

Выводы команды Пелтола представлены в журнале BMC Genomics.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
566 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
