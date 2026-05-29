Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Во время статических огневых испытаний на стартовой площадке во Флориде тяжелая ракета New Glenn, разработанная американской компанией Blue Origin, взорвалась. Об этом стало известно из прямой трансляции тестов.

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях / © NASASpaceflight

Судя по кадрам, сначала в нижней части носителя вспыхнул огонь, после чего произошел мощный взрыв.

© NASASpaceflight

В Blue Origin сообщили о возникновении «аномалии» в ходе испытаний. Основатель компании Джозеф Безос заявил, что никто из сотрудников не пострадал, однако говорить о точных причинах инцидента пока преждевременно.

После сегодняшней аварии на стартовой площадке New Glenn трудно не строить предположения о последствиях для программы «Артемида». Стартовая площадка LC-36 — единственная площадка для New Glenn, и сегодняшнее событие, вероятно, может вывести Blue Origin из гонки за миссией «Артемида III». Для сравнения, SpaceX потребовалось 15 месяцев, чтобы отремонтировать SLC-40 после взрыва на стартовой площадке AMOS-6.

Во время предыдущего запуска в апреле ракете не удалось вывести на расчетную орбиту спутник мобильной связи BlueBird 7, предназначенный для пополнения орбитальной группировки AST SpaceMobile.

Дебютный запуск New Glenn состоялся в январе прошлого года.