О мероприятии

Фармакология — одна из самых влиятельных и противоречивых областей современной науки.

Лекарства продлевают жизнь, меняют прогнозы за﻿болеваний, спасают в критических состояниях — и одновременно становятся источником громких ошибок, трагедий и системных перекосов.

Врач Евгений Коровин расскажет:

Почему одни препараты становятся «прорывами», а другие — разочарованием?

Как устроены клинические исследования на самом деле?

Где проходит граница между доказательной медициной и маркетингом?

Почему трагедии в истории разработки лекарств стали фундаментом современной системы контроля?

И можно ли сегодня доверять данным — и если да, то каким именно?

Слушатели узнают про эволюцию разработки лекарств от первых катастроф и регуляторных реформ до современной эпохи больших данных и фармаконадзора.

Расписание Малый Знаменский пер., 11/11﻿ Москва 16:00