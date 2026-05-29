Драгоценности панамских вождей оказались колумбийскими изумрудами
Более тысячи лет назад правителей вождеств на территории современной Панамы хоронили вместе с зелеными камнями. Исследователи давно подозревали, что эти камни — изумруды, но не хватало доказательств, чтобы сделать окончательные выводы. Авторы нового исследования не только подтвердили эту гипотезу, но и восстановили часть торговой сети, которая связывала общества Центральной и Южной Америки задолго до прихода европейцев.
На протяжении десятилетий археологи из разных стран изучают два важнейших доколумбовых археологических памятника в панамской провинции Кокле. Речь идет о некрополях Эль-Каньо и Ситио-Конте, датируемых VII-X веками. Оба памятника расположены всего в 2,5 километра друг от друга и представляют собой погребения местных вождей.
Внутри гробниц ученые нашли несколько тысяч различных предметов. Среди них — окаменелые зубы мегалодона, зеркала из пирита, изделия из золота и полупрозрачные зеленые камни.
Всего в регионе Кокле обнаружили восемь подобных минералов. Некоторые украшали медный кулон в форме паука, золотую фигурку хищника и медную подвеску в виде женщины. Долгое время предполагали, что эти камни на самом деле изумруды, но никто не проводил полноценный химический анализ находок, поэтому камни оставались предметом споров.
Команда археологов, специалистов по древним обществам Панамы и экспертов по физико-химическому анализу минералов под руководством Карлоса Майо Торне (Carlos Mayo Torne) из панамского Технологического университета провела детальный анализ пяти зеленых камней и подтвердила, что это изумруды. Майо Торне и его коллеги применили рентгенофлуоресцентный анализ, инфракрасную спектроскопию и фотолюминесценцию. Такой подход позволил определить химический состав находок, не повреждая их.
Исследователи сравнили панамские образцы с 22 известными изумрудами из Эквадора и Колумбии. Все пять камней имеют химические признаки, характерные для колумбийских изумрудов. Скорее всего, они происходят из двух горнодобывающих регионов Колумбии: Западного изумрудного пояса, где расположены знаменитые рудники Музо, и Восточного изумрудного пояса возле города Чивора. Дистанция между этими регионами и панамскими захоронениями составляет чуть больше 700 километров.
Как же изумруды попали в доколумбову Панаму? По мнению Майо Торне, жители колумбийских горнодобывающих районов не обменивались товарами напрямую с вождями Кокле. Драгоценности проходили через так называемый обмен по цепочке. Камни переходили из рук в руки вдоль прибрежных и речных поселений, а не доставлялись торговцами в конечный пункт.
Авторы исследования выяснили еще одну важную деталь. Часть изумрудов попала в Панаму уже обработанными. Другие камни местные мастера дорабатывали самостоятельно. На некоторых минералах сохранились следы неудачных попыток сверления. Из-за хрупкости кристаллы трескались и повреждались.
Сверление изумрудов требовало высокой точности, ведь простые инструменты часто разрушали минерал. Однако, несмотря на повреждения, мастера не выбрасывали драгоценности. Камни продолжали использовать в ритуалах и помещали в захоронения вместе с правителями.
По мнению исследователей, подобный подход говорит об огромной символической ценности изумрудов для общества Кокле. Вероятно, эти минералы играли и политическую роль. Их могли использовать для укрепления союзов между вождями и в качестве дани.
Примерно после 1000 года ситуация в регионе изменилась. Из центральной части Панамы исчезли не только изумруды, но и другие предметы иностранного происхождения, включая пиритовые зеркала. Археологи связывают этот процесс с ослаблением торгового влияния правителей Кокле. В тот же период перестали появляться новые погребальные комплексы.
Работа команды Майо Торне стала первым подтверждением присутствия изумрудов в доколумбовой Панаме, но ученые считают ее лишь отправной точкой. Следующий шаг — поиск конкретных торговых путей, по которым изумруды попали в регион Кокле.
Для этого планируют применить метод анализа «маршрутов наименьших затрат». Специальные алгоритмы исследуют рельеф местности и рассчитают, какой путь между точками самый быстрый и менее энергетически затратный для человека. Таким образом исследователи надеются найти промежуточные поселения, через которые проходили торговые связи между колумбийскими рудниками и обществами Центральной Америки.
Выводы ученых представлены в журнале Latin American Antiquity.
