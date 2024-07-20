Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Выключение» белка иммунной системы продлило жизнь мышам
Ученые продолжают активный поиск геропротекторов — веществ, способных замедлить старение и продлить жизнь. Похоже, теперь их список пополнился ингибиторами белка из группы цитокинов — интерлейкина-11 (IL-11). «Выключая» его активность за счет генного нокаута или специфических антител, биологи ослабили проявления старения у мышей и увеличили продолжительность их жизни примерно на четверть.
Старение — сложный, многокомпонентный процесс, который связан со множеством разных молекулярных механизмов. К ним относят повреждение клеток свободными радикалами, накопление мутаций, потерю стабильности генома, распространение «сломанных» белков, воспаление и многие другие.
В последнее время геронтологи — ученые, которые исследуют старение и способы его замедлить — уделяют много внимания специфическим воспалительным процессам, которые возникают в старости. Патологическая активность иммунитета при этом открывает «дружеский огонь» по самому организму, а также усиливает многие другие патологические изменения — скажем, повреждения свободными радикалами. Такое воспаление получило особое название — «инфламейджинг» (inflamaging), буквально «воспаление-старение».
Как и в случае других механизмов в основе старения, воспаление-старение служит мишенью для поиска средств, которые могли бы замедлить возрастные изменения. Однако интерлейкин-11 (IL-11) впервые попал в поле зрения геронтологов — результаты его подробного изучения опубликовали в ведущем научном журнале Nature.
Интерлейкин-11, один из множества небольших сигнальных белков-цитокинов, изучают довольно давно. Ранее было известно, что он регулирует образование жировых клеток, остеокластов, нейронов, а также созревание тромбоцитов. Кроме того, IL-11 участвует в развитии фиброза легких, который более характерен для пожилых. Поэтому белок ранее рассматривали как мишень таргетной терапии этой болезни, а вот его геропротекторные свойства — способность замедлить старение и продлить жизнь — показали впервые.
Авторы публикации тщательно изучили влияние интерлейкина-11 на старение и его различные признаки. Для начала использовали культуры человеческих клеток кожи и печени, которые искусственно «состарили» за счет многократных пересевов в среде с антителами к рецептору IL-11. Клетки приобрели характерные молекулярные признаки старения.
Однако самая важная часть работы выполнена на мышах. Сначала ученые установили, что концентрация IL-11 растет с возрастом — это подтверждает его роль в возрастных изменениях. Далее использовали грызунов обоих полов по отдельности, которым либо «выключали» (нокаутировали) соответствующий ген, либо вводили нейтрализующие антитела к IL-11. Помимо престарелых, в опытах участвовали молодые животные.
«Противовозрастная терапия» улучшила состояние мышей согласно многим биомаркерам старения. Они имели более активный метаболизм (который замерили в специальных камерах) и были стройнее, то есть весили меньше при более развитых и сильных мышцах. Их теломеры — защитные кончики хромосом — лучше сохраняли длину, а организм в целом содержал меньше белой жировой ткани и больше бежевой.
Такие «хорошие» жировые отложения быстрее расходуются и помогают телу согреваться. Действительно, экспериментальные мыши имели несколько повышенную температуру. Более того, согласно результатам вскрытия, они оказались менее подвержены опухолям. Злокачественные перерождения особенно часто развиваются у состарившихся грызунов и приводят к их смерти.
Не менее важно, что ингибирование интерлейкина-11 заметно увеличило продолжительность жизни мышей. В случае самцов — на 22,5 процента, а у самок — ровно на четверть.
Больше 10 лет Curiosity ищет свидетельства обитаемости Марсе. В его арсенале — инструменты для анализа горных пород и минералов, сформированных в эпохи, когда Красная планета была пригодна для органической жизни. И вот новое открытие: на пути к пику Шарп в ударном кратере Гейла марсоход впервые обнаружил кристаллы серы — необходимого строительного элемента белков.
Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.
День металлурга в 2024 году россияне отмечают 21 июля. Ученые Пермского Политеха рассказали, какой металл самый распространенный, какой — не утонет в воде, где можно встретить титан, можно ли потрогать обедненный уран, что опаснее — вдохнуть или проглотить ртуть, есть ли ее безопасный аналог и какой элемент не существует в чистом виде.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?
Десять научных событий года: от изгнания темной материи до китайской катастрофы
Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса?
Мать дьявола: Клара Гитлер
Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии