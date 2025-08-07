Уведомления
Скрининг помог чаще выявлять рак кишечника на ранних стадиях у людей до 50 лет
Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.
Статистика, которую привели медики, указывает: скачок выявляемости ранних стадий рака кишечника у 45-49-летних скорее связан с расширением программы скрининга на людей младше 50 лет. Статьи опубликовал Journal of the American Medical Association.
Из первой работы следует, что на протяжении 15 лет, с 2004-го по 2019-й, частота случаев колоректального рака в США у пациентов 45-49 лет ежегодно увеличивалась на 1,1%. Затем, в 2019-2022 годах, рост ускорился до 12%, а в промежутке с 2021-го по 2022-й ученые зарегистрировали еще более ощутимый подъем. Прибавка произошла за счет повышения выявлямости локализованных форм КРР, когда опухоль еще не успела распространиться за пределы толстой или прямой кишки.
В то же время подобного в отношении КРР на поздних стадиях не наблюдалось: темпы роста числа диагнозов в рассмотренной возрастной группе оставались стабильными. С учетом этого онкологи заключили, что тенденция отражает улучшение диагностики бессимптомных случаев рака кишечника в связи с рекомендацией о начале скрининга с 45 лет.
Всплеск в 2021 году врачи объяснили возобновлением обследований после сбоев в проведении процедур в 2020-м, во время пандемии. Медики подчеркнули, что подъем, который в 2022-м ускорился, отмечали только по раковым диагнозам на ранних стадиях и у пациентов, проходивших скрининг впервые.
Результаты второго исследования согласуются с выводами первого. В статье сообщается, что показатели охвата КРР-скринингом американцев 45-49 лет с 2019 по 2023 год в среднем росли на 62%, тогда как в остальных группах значения сильно не менялись.
Хотя для подтверждения нужно собрать данные за более продолжительный период, ученые посчитали выявленную тенденцию обнадеживающим знаком. Диагностика рака кишечника на начальных стадиях повышает шансы на излечение.
С учетом «омоложения» рака, в том числе колоректального, важно начинать КРР-скрининг с более раннего возраста. Такие обследования, как колоноскопия и фекальный иммунохимический тест (тест на скрытую кровь в кале), помогут обнаружить предраковые образования и злокачественные опухоли до того, как они разовьются.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Алмаз, как самый твердый из известных природных минералов, ценится не только в ювелирной индустрии, но и — за счет исключительной теплопроводности и оптических свойств — в промышленности. Однако искусственно выращенные из графита алмазы превосходят натуральные по твердости, хотя синтезировать их очень сложно. Ученые из Китая смогли получить такой образец с гексагональной кристаллической решеткой без примесей.
Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
