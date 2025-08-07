Скрининг помог чаще выявлять рак кишечника на ранних стадиях у людей до 50 лет

Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.

Статистика, которую привели медики, указывает: скачок выявляемости ранних стадий рака кишечника у 45-49-летних скорее связан с расширением программы скрининга на людей младше 50 лет. Статьи опубликовал Journal of the American Medical Association.

Из первой работы следует, что на протяжении 15 лет, с 2004-го по 2019-й, частота случаев колоректального рака в США у пациентов 45-49 лет ежегодно увеличивалась на 1,1%. Затем, в 2019-2022 годах, рост ускорился до 12%, а в промежутке с 2021-го по 2022-й ученые зарегистрировали еще более ощутимый подъем. Прибавка произошла за счет повышения выявлямости локализованных форм КРР, когда опухоль еще не успела распространиться за пределы толстой или прямой кишки.

В то же время подобного в отношении КРР на поздних стадиях не наблюдалось: темпы роста числа диагнозов в рассмотренной возрастной группе оставались стабильными. С учетом этого онкологи заключили, что тенденция отражает улучшение диагностики бессимптомных случаев рака кишечника в связи с рекомендацией о начале скрининга с 45 лет.

Всплеск в 2021 году врачи объяснили возобновлением обследований после сбоев в проведении процедур в 2020-м, во время пандемии. Медики подчеркнули, что подъем, который в 2022-м ускорился, отмечали только по раковым диагнозам на ранних стадиях и у пациентов, проходивших скрининг впервые.

Результаты второго исследования согласуются с выводами первого. В статье сообщается, что показатели охвата КРР-скринингом американцев 45-49 лет с 2019 по 2023 год в среднем росли на 62%, тогда как в остальных группах значения сильно не менялись.

Хотя для подтверждения нужно собрать данные за более продолжительный период, ученые посчитали выявленную тенденцию обнадеживающим знаком. Диагностика рака кишечника на начальных стадиях повышает шансы на излечение.

С учетом «омоложения» рака, в том числе колоректального, важно начинать КРР-скрининг с более раннего возраста. Такие обследования, как колоноскопия и фекальный иммунохимический тест (тест на скрытую кровь в кале), помогут обнаружить предраковые образования и злокачественные опухоли до того, как они разовьются.

