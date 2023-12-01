  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 минут назад
Дарья Сидельникова
32

«Хороший» холестерин связали с деменцией

3.9

Большое количество «хорошего» холестерина повышает риск деменции у пожилых людей. К такому выводу пришла группа австралийских ученых. Предполагается, что это поможет врачам распознать группу пациентов, потенциально подверженных риску деменции.

Медицина
# деменция
# старение
# холестерин
хороший холестерин
Высокие уровни ЛПВП не связаны с диетическими факторами, а могут указывать на нарушение обмена веществ / © Hush Naidoo Jade Photography, Unsplash

Холестерин — вещество, которое содержится в каждой клетке тела и поддерживает ее здоровье. Он переносится по организму липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) — такой холестерин считается «плохим», потому что закупоривает кровеносные сосуды. Холестерин, который переносится липопротеинами высокой плотности, называют «хорошим», так как его избытки сами выводятся из организма.

В прошлых исследованиях ученые сообщили о связи между высокими уровнями холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови и риском смертности от всех причин, возрастной дегенерацией желтого пятна глаза, сепсисом и переломами. Связь с риском деменции оставалась неясной. Ответить на этот вопрос решили специалисты из Университета Монаша (Австралия).

Они провели одно из крупнейших исследований повышенных уровней холестерина ЛПВП и деменции у изначально здоровых пожилых людей в возрасте в основном старше 70 лет. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Western Pacific

Данные брали из научной работы ASPREE — это двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование ежедневного применения низких доз аспирина у здоровых пожилых людей. С 2010 по 2014 год в ASPREE набрали 16 703 участника старше 70 лет из Австралии и 2411 человек старше 65 лет из США без признаков деменции. Деменция по всем причинам считалась основной конечной точкой исследования и определялась критериями Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам пятого издания (DSM-IV). 

Очень высокие уровни холестерина ЛПВП классифицировали как 80 миллиграммов на децилитр или выше. Оптимальный уровень ЛПВП для здоровья сердца обычно составляет от 40 до 60 миллиграммов на децилитр для мужчин и от 50 до 60 — для женщин. 

В течение 6,3 года ученые зафиксировали 850 (4,6%) случаев деменции среди 18 668 участников. У людей старше 75 лет с высоким уровнем ЛПВП (более 80 миллиграммов на децилитр) риск повышался на 27%.

По словам ученых, такие высокие уровни ЛПВП не связаны с диетическими факторами, а могут указывать на нарушение обмена веществ. 

Авторы надеются, что их результаты улучшат понимание механизмов, лежащих в основе деменции, однако для этого нужны дополнительные исследования.

«Хотя мы знаем, что холестерин ЛПВП важен для здоровья сердечно-сосудистой системы, необходимо понять роль очень высокого уровня холестерина ЛПВП в контексте здоровья мозга», — подытожили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# деменция
# старение
# холестерин
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Дек
500
Generative AI: тренд, который затронет каждого
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Социальная организация и культурные традиции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
01 Дек
500
Между быком и леопардом: исток европейской цивилизации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Растительный мир Камчатки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о породах собак
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о содержании попугаев
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
700
Тело в котором я живу
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
02 Дек
600
Карл Густав Юнг и его «аналитический психоанализ»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Звездный нуклеосинтез или происхождение всего, что нас окружает
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 20:27
Василий Парфенов

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.

Космонавтика
# баллистическая ракета
# военный спутник
# гиперзвуковое оружие
# малые спутники
# США
Позавчера, 16:02
Ольга Иванова

Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Психология
# домашние питомцы
# кошки
# невроз
# невротизм
# собаки
# хозяева
Вчера, 11:21
Игорь Байдов

Динозавры могли снизить продолжительность жизни современных млекопитающих

Ведущий эксперт по старению из Великобритании выдвинул необычную гипотезу. Ученый предположил, что динозавры, которые играли важную роль на Земле, вероятно, повлияли на возникновение у млекопитающих, в том числе людей, генетических механизмов, «ускоряющих старение».

Биология
# Динозавры
# долголетие
# животные
# млекопитающее
# старение
24 ноября
Ольга Иванова

В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом

Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.

Психология
# интеллект
# когнитивные способности
# оптимизм
# пессимизм
# успех
# финансы
24 ноября
Алиса Гаджиева

В бассейне императора Тиберия нашли следы неолитического кораблекрушения

Подводные археологи обнаружили у берегов Италии груз с затонувшего неолитического судна. Это очередное свидетельство того, что древние люди пересекали морские пространства чаще, чем мы думали.

Антропология
# археология
# кораблекрушение
# неолит
# обсидиан
# подводная археология
Позавчера, 16:02
Ольга Иванова

Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Психология
# домашние питомцы
# кошки
# невроз
# невротизм
# собаки
# хозяева
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Российские ученые изучили влияние атмосферного электричества на квантовое распределение ключей в проводных линиях связи

    17 минут назад

  2. «Хороший» холестерин связали с деменцией

    26 минут назад

  3. Разработка Пермского Политеха позволит автономно и качественно измерять магнитные поля Земли

    29 минут назад

  4. Пирсинг резко изменил микробиом кожи

    Вчера, 21:01
Выбор редакции

«Нам, пожалуй, удалось решить ключевую проблему всей наномедицины»: интервью с Максимом Никитиным

Вчера, 20:03

Последние комментарии

Игорь Коняшов
19 минут назад
Гена Пастухов, В лифте вас тоже тянет в сон?)

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормойУраган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

Дмитрий GF
22 минуты назад
Мда... Надо полагать что в России первыми мы увидим версию Cyberbeast

Маск лично вручил ключи первым покупателям: Tesla начала поставки CybertruckМаск лично вручил ключи первым покупателям: Tesla начала поставки Cybertruck

Игорь Коняшов
29 минут назад
Настало время проектов из сферы компьютерной графики) Но интернет-хомячки нынче довольно доверчивы...

Слияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройкуСлияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройку

Игорь Коняшов
31 минута назад
Гена Пастухов, Судя по статистике потребления этих продуктов, вы относитесь к незначительному меньшинству)

Гипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опроверглиГипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опровергли

Игорь Коняшов
32 минуты назад
Самир Гимов, Когда половозрелый индивидуум употребляет вместо "есть" слово "кушать", это вызывает странные ощущения)

Гипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опроверглиГипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опровергли

Игорь Коняшов
33 минуты назад
Очень странное исследование...) "Участники должны были ПРЕДСТАВИТЬ, как они пробуют предложенный продукт и оценить его по пяти критериям". Там

Гипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опроверглиГипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опровергли

Igor Niko ov
2 часа назад
Потрясающая подборка шедевров! Так привыкаешь к урбану, что живая природа, во всём её многообразии и великолепии, уже кажется сказкой! Спасибо

Опубликованы снимки конкурса «Фотограф года дикой природы — 2023», понравившиеся зрителямОпубликованы снимки конкурса «Фотограф года дикой природы — 2023», понравившиеся зрителям

Александр Березин
2 часа назад
Гена Пастухов, ну, тянет, справедливости ради, не всех. Но да, слухи о несуществовании метеозависимости слегка преувеличены, это знает на своей

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормойУраган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

Мунир Хайрутдинов
2 часа назад
ТМ не существует в ФМ

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материиБольшой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

kpi
2 часа назад
Иван Колупаев, Спасибо! Я Что-то такое уже начал подозревать.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Sokrat Gogiya
5 часов назад
John Smith, школа нужна материаловедения, как в МИСИС, а в США ее нет и никогда не было. Как говорит русская поговорка про такие испытания,-" это птичка в

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

aRTUR Ko
5 часов назад
ТМ это микрогравитация из другого измерения, паралельной вселенной

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материиБольшой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

Игорь Лазарев
5 часов назад
Когда окончил 2-х часовые курсы дизайнера.

В России представили двухместный компактный электромобиль L-TypeВ России представили двухместный компактный электромобиль L-Type

Sokol Bel
6 часов назад
А почему только по морю, а туннель слабо?

Слияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройкуСлияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройку

Wren Guest
7 часов назад
Если генетическая болезнь вызывается двумя копиями нужного варианта гена, то вероятность проявления у ребёнка этой болезни всего 25%, при условии,

Почему замкнутые человеческие сообщества (например, амазонские племена) не страдают от близкородственного скрещивания?Почему замкнутые человеческие сообщества (например, амазонские племена) не страдают от близкородственного скрещивания?

White_Shadow
10 часов назад
Что, опять? Я до сих пор не уверен, что они закончат линию. Про куб и туристический центр вообще молчу

Слияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройкуСлияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройку

Гена Пастухов
10 часов назад
Интересно, я один считаю это "мясных полуфабрикатов, колбас, сладостей вроде шоколадных батончиков и продукции предприятий быстрого питания"

Гипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опроверглиГипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опровергли

Сергей Панин
11 часов назад
Вранье. Первая база на луне будет выглядеть как несколько кораблей Маска разного назначения, совершивших посадку на Луну, которые бутут соединены

NASA показало, как будет выглядеть первая база на ЛунеNASA показало, как будет выглядеть первая база на Луне

Дмитрий Kuрueнко
11 часов назад
John Smith, для управления пачкой дронов более чем достаточно

Первый спутник проекта «Сфера» завершил летные испытанияПервый спутник проекта «Сфера» завершил летные испытания

Дмитрий Kuрueнко
11 часов назад
"Любители космонавтики, постоянно наблюдающие с помощью спутниковых снимков за космодромами Поднебесной" Информацию насчет любителей

На китайском космодроме что-то мощно взорвалосьНа китайском космодроме что-то мощно взорвалось

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить