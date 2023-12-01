«Хороший» холестерин связали с деменцией

Большое количество «хорошего» холестерина повышает риск деменции у пожилых людей. К такому выводу пришла группа австралийских ученых. Предполагается, что это поможет врачам распознать группу пациентов, потенциально подверженных риску деменции.

Холестерин — вещество, которое содержится в каждой клетке тела и поддерживает ее здоровье. Он переносится по организму липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) — такой холестерин считается «плохим», потому что закупоривает кровеносные сосуды. Холестерин, который переносится липопротеинами высокой плотности, называют «хорошим», так как его избытки сами выводятся из организма.

В прошлых исследованиях ученые сообщили о связи между высокими уровнями холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови и риском смертности от всех причин, возрастной дегенерацией желтого пятна глаза, сепсисом и переломами. Связь с риском деменции оставалась неясной. Ответить на этот вопрос решили специалисты из Университета Монаша (Австралия).

Они провели одно из крупнейших исследований повышенных уровней холестерина ЛПВП и деменции у изначально здоровых пожилых людей в возрасте в основном старше 70 лет. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Western Pacific.

Данные брали из научной работы ASPREE — это двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование ежедневного применения низких доз аспирина у здоровых пожилых людей. С 2010 по 2014 год в ASPREE набрали 16 703 участника старше 70 лет из Австралии и 2411 человек старше 65 лет из США без признаков деменции. Деменция по всем причинам считалась основной конечной точкой исследования и определялась критериями Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам пятого издания (DSM-IV).

Очень высокие уровни холестерина ЛПВП классифицировали как 80 миллиграммов на децилитр или выше. Оптимальный уровень ЛПВП для здоровья сердца обычно составляет от 40 до 60 миллиграммов на децилитр для мужчин и от 50 до 60 — для женщин.

В течение 6,3 года ученые зафиксировали 850 (4,6%) случаев деменции среди 18 668 участников. У людей старше 75 лет с высоким уровнем ЛПВП (более 80 миллиграммов на децилитр) риск повышался на 27%.

По словам ученых, такие высокие уровни ЛПВП не связаны с диетическими факторами, а могут указывать на нарушение обмена веществ.

Авторы надеются, что их результаты улучшат понимание механизмов, лежащих в основе деменции, однако для этого нужны дополнительные исследования.

«Хотя мы знаем, что холестерин ЛПВП важен для здоровья сердечно-сосудистой системы, необходимо понять роль очень высокого уровня холестерина ЛПВП в контексте здоровья мозга», — подытожили ученые.

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