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Хирургическое лечение ожирения помогло здоровью даже при частичном возврате веса
Медики на крупной выборке людей проследили за долгосрочными последствиями для здоровья бариатрии — хирургического способа лечения больных с избыточным весом. Оказалось, что позитивный эффект от похудения после таких операций в виде снижения смертности сохранялся, даже если пациенты позднее снова поправлялись.
Хирургическое лечение ожирения назначают, когда лишний вес значительно ухудшает качество жизни пациента, но традиционные способы похудения либо не работают, либо невозможны. Среди показаний к бариатрии — индекс массы тела (ИМТ, отношение веса в килограммах к квадрату роста в метрах) более 35, развитие сопутствующих заболеваний на фоне ожирения, неэффективность терапевтических методов лечения.
Подобные операции обычно приводят к значительному снижению веса в течение одного-двух лет. Однако многочисленные исследования показывали, что в дальнейшем лишние килограммы могут частично возвращаться. Врачи из Швеции и Финляндии решили подробнее пронаблюдать за состоянием здоровья таких людей. Статья об их научной работе вышла в журнале The Lancet Region Health—Europe.
В основу исследования легли данные 1346 участников Swedish Obese Subjects (SOS) — масштабного проекта по изучению долгосрочных эффектов бариатрической хирургии в сопоставлении с традиционным лечением ожирения. Вошедшие в выборку люди перенесли такие операции с 1987 по 2001 год, после чего их отслеживали более двух десятков лет. Дополнительно ученые включили данные из нескольких национальных реестров Швеции для анализа смертности.
Исследователи установили, что через год после бариатрии пациенты худели в среднем на 30 килограммов, но спустя четыре года более половины из них опять набрали как минимум 20% потерянного веса. Соответственно, специалисты сравнили этих людей с теми, кто поддерживал сниженную массу тела. Группой контроля выступили пациенты, которых лечили от ожирения без оперативного вмешательства.
Выяснилось, что показатели смертности и риска онкологических заболеваний у перенесших бариатрию из обеих групп были практически на одном уровне. Вместе с тем у тех, кто после операции вновь набирал вес, чаще развивались микрососудистые патологии вроде ретинопатии, диабетической нефропатии и нейропатии. Соответствующий показатель заболеваемости у них составил 11 случаев на 1000 человеко-лет против 8,7 случая в группе, сохранявшей сниженный вес после операции. Разница в риске инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности тоже была заметна, но менее выражена: 15,7 против 13 случаев на 1000 человеко-лет.
Ученые подчеркнули, что обе группы с хирургическим лечением ожирения демонстрировали лучшие показатели по смертности, чем «контрольные» пациенты с консервативными способами терапии. За время наблюдений летальный исход у первых регистрировали примерно на 20% реже, чем у вторых.
У исследования есть ряд ограничений, связанных с особенностями выборки и методов анализа. Тем не менее результаты показали, что значительная потеря веса после бариатрии может создавать нечто вроде «защитного буфера» для здоровья пациентов, даже когда часть килограммов позднее возвращается.
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