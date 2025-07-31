С чего начать создание родословного древа? Методы и секреты генеалогических поисков

О мероприятии

Каждый из людей — звено в длинной цепи поколений, и знание своих корней помогает лучше понять себя и свои истоки. Родословное древо хранит удивительные тайны и истории, которые ждут, чтобы их рассказали.

Участники мероприятия научатся использовать онлайн-архивы, базы данных, специализированные сайты и другие инструменты генеалогических исследований. Каждый получит ценные рекомендации для начала собственных генеалогических поисков.

Лекцию проведет профессиональный генеалог, выпускница исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Диана Хохлова.

Расписание Николоямская, 1 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация