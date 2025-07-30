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Microsoft назвала профессии с высокой и низкой вероятностью замены ИИ
Исследователи технологической компании Microsoft проанализировали наборы данных, полученных помощником на базе искусственного интеллекта (ИИ) для приложений и служб Microsoft 365 на основании 200 тысяч анонимного и конфиденциального общения между ИИ и пользователями.
Они выяснили, что профессии, которые, скорее всего, станут ненужными по причине развития технологий, включают функции «предоставление информации и помощи, написание текстов, преподавание и консультирование».
Группа использовала эти данные для расчета «оценки применимости ИИ» — попытки количественно оценить, насколько уязвима каждая конкретная профессия, принимая во внимание то, как часто в ней уже используется ИИ и насколько успешными оказались эти усилия.
Согласно анализу, к профессиям, которые, скорее всего, будут заменены, относятся переводчики, историки, политологи, торговые представители, писатели и специалисты по работе с клиентами.
В свою очередь, к профессиям, наиболее защищенным от автоматизации ИИ, относятся операторы тяжелой техники, горничные, кровельщики, массажисты и посудомойщики.
Другими словами, общий вывод заключался в том, что низкооплачиваемые и ориентированные на ручной труд профессии с гораздо меньшей вероятностью будут автоматизированы, чем профессии, которые соответствуют компетенции крупных чат-ботов на основе ИИ, работающих на базе больших языковых моделей.
Однако к этим результатам следует относиться с долей скепсиса. Во-первых, стоит учитывать, что Microsoft вкладывает значительные инвестиции в сферу ИИ и мотивирует своих сотрудников представлять технологию в наилучшем свете, что может привести к преувеличению возможностей генеративного ИИ. Во-вторых, сами исследователи предупреждают, что их данные не указывают на то, что ИИ смогут выполнить все виды работ по какой-либо конкретной профессии на 100%.
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