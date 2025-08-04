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Андрей Привалов
Андрей Привалов
4 августа, 10:17
Рейтинг: +9
Посты: 61

В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести мост-рекордсмен

В социальных сетях появились интересные фотографии и видео, демонстрирующие строительство участка скоростной автомагистрали в китайской провинции Гуйчжоу.

Сообщество
# Китай
# строительство
# технологии
В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и вознести мост-рекордсмен / © nexta_tv
В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и вознести мост-рекордсмен / © nexta_tv

Поскольку более 92 процентов территории провинции покрыто горами, инженерам, строившим трассу через каньон Хуацзян, пришлось срезать вершины гор и возводить мосты.

© nexta_tv

Один из главных мостов, открытие которого запланировано на конец 2025 года, станет самым высоким в мире — он будет возвышаться на 625 метров над дном каньона. Это инженерное достижение сократит часовую поездку по извилистым горным дорогам до одноминутного заоблачного переезда.

© Rainmaker1973
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# беладонна
# борщевик
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Алексей Думный
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Михаил, Насчёт тепла из недр это хороший вопрос. Я тоже не понимаю как наша кастрюля, Земля имеется ввиду, до сих пор ещё не вскипела. Если она внутри

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

Алексей Думный
4 часа назад
🤔Хочется узнать по какой методике расщитывается выделение тепла от приливных сил. Такой уж тёмненький вопрос. Если например взять блендер и

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

Андрей Ляпугин
4 часа назад
Olga, да, "наблюдатель", это какое-то лукавство. Расплывчатый смысл, уводящий от конкретики. Ещё кто-то додумался использовать "запутанность" квантов,

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

Алексей Думный
4 часа назад
Да! ☝️🤔Время замедляется или ускоряется в обьёме вашего тела(или мозга). Проведите простой эксперимент. Включите секундомер и некоторое время

Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?

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emir, это не я, это бот.

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emir aznakayev
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lil tin
9 часов назад
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Дмитрий Kuрueнко
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