Электросудорожная терапия на треть снизила риск самоубийств у пациентов с тяжелой формой депрессии

Медицинская процедура, которая предполагает пропускание электрического тока через мозг, оказалась более эффективной в лечении тяжелой формы депрессии, чем антидепрессанты. Кроме того, выяснилось, что у пациентов, которые прошли через электросудорожную терапию, шансы умереть от всех причин были на 30 процентов ниже, чем у тех, кто остался без этой процедуры. Авторы нового исследования полагают, что помимо пользы для психики такая терапия хорошо влияет и на физическое здоровье людей с тяжелой формой депрессии.

Большое депрессивное расстройство (БДР) — одно из наиболее распространенных психических расстройств, от которого, по оценкам специалистов, страдают 300 миллионов человек во всем мире. Более того, с 2005 по 2015 год число людей, страдающих БДР, увеличилось почти на 20 процентов. То есть ученые фиксируют рост случаев.

В отличие от обычной депрессии, под которой подразумевается подавленное настроение, БДР не лечится без лекарств и проявляется целым комплексом симптомов: например, наблюдаются потеря веса, нарушение сна, снижения интереса или удовольствия, хроническая усталость или упадок сил.

БДР считается тяжелой формой депрессии и тесно связано с суицидом. Это наиболее распространенное психическое расстройство среди людей, совершивших самоубийства. Ежегодно добровольно уходит из жизни более 700 000 человек. Самоубийство занимает четвертое место среди всех причин смерти у молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет.

Хотя суицид сам по себе не классифицируется как заболевание, однако суицидальное поведение представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения. Каждый случай самоубийства имеет значительные последствия для многих людей, включая семьи, друзей, коллег. Психологические травмы создают значительную нагрузку на систему здравоохранения и экономику страны.

Исследователи называют два наиболее эффективных метода в лечении людей с БДР, которые облегчают симптомы этой формы депрессии: электросудорожная терапия и транскраниальная магнитная стимуляция. С помощью первого способа врачи пропускают электрический ток через мозг пациента, вызывая при этом большой судорожный припадок. Второй метод предполагает неинвазивное стимулирование коры головного мозга короткими магнитными импульсами. Эти методы назначают, когда не помогают лекарства и психотерапия.

Однако среди специалистов продолжаются споры относительно потенциальной роли этих методов в предотвращении самоубийств и снижении смертности от всех причин.

Команда психиатров из Швейцарии под руководством Тимура Ливински (Timur Liwinski) из Базельского университета собрала и проанализировала все доступные исследования, касательно того, как различные методы стимуляции мозга влияют на суицидальные мысли и поведение людей с БДР. Речь о ситуациях, в которых больным не помогли традиционные методы лечения. В эту категорию попадает примерно каждый третий пациент с тяжелой формой депрессии. Это первый в истории психиатрии такого рода метаанализ.

Ученые проанализировали данные по электросудорожной терапии, транскраниальной магнитной стимуляции и электростимуляции блуждающего нерва. Из 1352 научных работ команда Ливински отобрала 26 исследований, которые соответствовали строгим критериям: содержали информацию о методах лечения, суицидальном поведении, суицидальных мыслях и общей смертности.

Электросудорожной терапии были посвящены 11 исследований, в них участвовало 17 890 пациентов, прошедших курс, и 25 367 человек из контрольной группы, которым давали стандартное лекарство в виде антидепрессантов. Среди больных, получивших терапию, ученые зарегистрировали всего 208 самоубийств, а в контрольной группе — 988 случаев суицида. В первом случае психиатры зафиксировали 511 смертей от всех причин, а во втором 1325.

Таким образом, метод лечения с использованием электрического тока снизил вероятность самоубийств на 34 процента, при этом у пациентов, которые прошли через электросудорожную терапию, шансы умереть от всех причин были на 30 процентов ниже, чем у людей из контрольной группы. Кроме того, у людей, которые воспользовались этой процедурой, наблюдалось умеренное снижение суицидальных мыслей.

Что касается транскраниальной магнитной стимуляции и электростимуляции блуждающего нерва, выводы оказались неоднозначными. Первый способ не показал значительного влияния на суицидальные мысли или уровень самоубийств. Второй метод продемонстрировал снижение смертности от всех причин на 60 процентов, но эти данные получены на основе небольшой выборки, поэтому считать их достоверными нельзя.

В отличие от электросудорожной терапии, которая используется в клинической практике с 1930-х годов, транскраниальная магнитная стимуляция и электростимуляция блуждающего нерва относительно новые методы лечения, а, значит, обширная доказательная база еще не собрана.

В любом случае, к самой работе команды Ливински, которая опубликована в журнале Neuroscience Applied, стоит относиться с осторожностью. Большинство исследований, включенных в метаанализ, были наблюдательными, а не экспериментальными. Они не могут точно установить причинно-следственную связь и доказать, что именно электросудорожная терапия вызвала снижение риска суицида и общей смертности. Иными словами, в данном случае невозможно полностью исключить посторонние факторы, которые могли повлиять на выбор пациентов и на исход их лечения.

Отметим, когда только изобрели электросудорожную терапию, процедура проводилась без общего наркоза и миорелаксантов — лекарственных средств, которые расслабляют мышцы. В то время большинство психиатров полагало, что электрический разряд мгновенно вызывает потерю сознания, поэтому пациент ничего не чувствует и анестезия ему не нужна. В результате из-за большого судорожного припадка происходили сильные мышечные сокращения, часто сопровождающиеся переломами и вывихами костей, а также сильной болью при пробуждении.

Лишь со временем пришло понимание, что это мнение ошибочно. Применять анестезию стали только в 1950-х. Сегодня эту процедуру называют относительно безболезненной, однако у нее есть побочные эффекты: головная боль, рвота, иногда потеря памяти. Согласно требованиям ВОЗ, перед тем как приступить к электросудорожной терапии, пациент должен дать письменное согласие на нее. Также правила ВОЗ запрещают применять процедуру на несовершеннолетних и назначать только, если не помогла более «‎легкая» терапия.

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Игорь Байдов 337 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.