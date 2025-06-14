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14 минут назад
Любовь Соковикова
55

Ученые выяснили, почему птицы поют на рассвете 

5.1

Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.

Биология
# вокализация
# заповедники
# лес
# микрофон
# пение птиц
# птицы
Сероголовая канареечная мухоловка / © Ian Davies/Cornell Lab of Ornithology

Протянувшийся вдоль западного побережья Индии горный массив Западные Гаты включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поскольку здесь обитает более 500 видов птиц, ученые из Центра биоакустики имени Лизы Янг при Лаборатории орнитологии Корнеллского университета (США), совместно с коллегами из проекта Dhvani (Индия), выбрали Западные Гаты для наблюдений за пернатыми. 

Чтобы понять, почему одни птицы чаще поют на рассвете, а другие — в сумерках, исследователи под руководством Виджай Рамеша (Vijay Ramesh), применили пассивный акустический мониторинг — метод, при котором в лесу размещаются десятки микрофонов для автоматической записи звуков. Разместив оборудование в 43 точках Западных Гат, ученые записывали пение пернатых в течение нескольких месяцев. По итогу они собрали более 40 000 часов звуковых данных и изучили поведение 69 видов птиц. 

Ученые также проверили четыре ведущие гипотезы, объясняющие пение на рассвете: акустическую эффективность (звук, при меньшем ветре и более стабильной температуре на рассвете, передается лучше), освещенность (активность пернатых увеличивается с первыми лучами солнца), поиск пищи (пение может помочь скоординировать усилия в поисках пищи) и социальные факторы (защита территории и взаимодействие внутри стай). 

Результаты исследования, опубликованного в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B, показали, что на рассвете значительно чаще других пели 20 видов птиц, включая сероголовую канареечную мухоловку (Culicicapa ceylonensis), виды рода дронго (Dicrurus; с крупными «ракетками» на хвосте) и длинноклювую пеночку (Phylloscopus magnirostris). А вот на закате пел только один вид — черноголовый бабблер (Rhopocichla atriceps). 

Причиной утренней вокализации оказались социальные факторы: исследователи установили, что высоко территориальные виды птиц, наряду с всеядными видами, чаще пели на рассвете. Такое поведение, вероятно, связано с тем, что всеядные виды пернатых питаются стаями и во время поиска пищи подают друг другу звуковые сигналы, в том числе предупреждающие об опасности. При этом свет, температура и акустические свойства среды не показали значимого влияния на время пения.

Полученные результаты бросают вызов традиционным представлениям о причинах утреннего пения птиц. Авторы научной работы также указали на необходимость учета поведенческих и социальных аспектов жизни пернатых. Дальнейшие наблюдения с применением пассивного акустического мониторинга, а также визуальных наблюдений помогут лучше понять о закономерности вокализации птиц в разных уголках мира. 

«Без технологии пассивного акустического мониторинга мы просто не смогли бы получить столь масштабные данные», — подытожил Рамеш.

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Любовь Соковикова
199 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Биология
# вокализация
# заповедники
# лес
# микрофон
# пение птиц
# птицы
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