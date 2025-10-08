Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У людей с синдромом беспокойных ног чаще выявили болезнь Паркинсона
Новое крупное исследование, участниками которого стали почти 20 тысяч человек, подтвердило связь между синдромом беспокойных ног и развитием в дальнейшем болезни Паркинсона — распространенного нейродегенеративного заболевания, от которого страдают миллионы людей по всему миру.
Из прошлых научных работ о факторах риска болезни Паркинсона известно, что вероятность развития этой патологии повышается при определенных проблемах с желудочно-кишечным трактом, при метаболическом синдроме, черепно-мозговых травмах и других состояниях. Группа медиков из Южной Кореи добавила к списку синдром беспокойных ног. Это неврологическое нарушение, сопровождаемое неприятными ощущениями в ногах и непреодолимым желанием ими двигать, особенно часто встречается у пожилых. Симптомы, нарастающие вечером и ночью, нередко мешают нормальному сну.
Используя данные национальной системы медицинского страхования, корейские ученые проследили за двумя группами пациентов из 9919 человек в каждой. В одну входили люди с синдромом беспокойных ног, а в другую — не имевшие такого диагноза.
За период наблюдений, который в среднем длился 15 лет, среди первых болезнь Паркинсона выявили у 1,6% участников, а во второй группе — только у 1% пациентов. На основании этого авторы статьи, вышедшей в JAMA Network Open, заключили, что синдром беспокойных ног может быть фактором риска нейродегенеративного заболевания.
Медики уже не впервые замечают связь двух состояний. Ранее неврологи из США изучили выборку почти 3,5 миллиона американцев, служивших в действующих вооруженных силах, и установили, что у страдавших синдромом беспокойных ног болезнь Паркинсона возникала в 2,5 раза чаще, чем у людей без него.
Корейские врачи подтвердили корреляцию и расширили исследование, дополнительно рассмотрев пациентов, которые получали агонисты дофаминовых рецепторов. Эти препараты, имитирующие действие нейромедиатора дофамина в мозге, помогают снимать симптомы синдрома беспокойных ног. Их же назначают при болезни Паркинсона, при которой погибают дофамин-производящие клетки мозга.
Результаты анализа показали, что среди принимавших лекарства болезнь Паркинсона развилась у 0,5%, тогда как у пациентов с синдромом беспокойных ног, которые не получали дофаминовую терапию, частота заболеваемости составила 2,1%. Когда нейродегенеративное заболевание все же диагностировали, на фоне приема препаратов это происходило позднее.
С учетом данных корейские специалисты предположили, что синдром беспокойных ног и болезнь Паркинсона связывают не только нарушения в дофаминовом обмене, но другие проблемы: например, хроническое воспаление, сбои в норадренергической системе и прочее.
Авторы исследования и коллеги-медики, которые его прокомментировали, призвали учитывать ограничения работы и осторожно интерпретировать результаты. Они не доказывают, что синдром беспокойных ног приводит к болезни Паркинсона, поэтому взаимосвязь двух состояний нужно продолжать изучать.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нобелевская премия по медицине 2018 года присуждена за открытие в лечении рака
«Грач» против «Бородавочника»: российские амбиции vs американские реалии
Вместо Луны
Самые старые деревья на Земле
Научное исследование как искусство. Или наоборот!
Новый телескоп NASA расскажет о рождении Вселенной и будет искать внеземную органику
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии