8 октября, 13:59
Юлия Трепалина
У людей с синдромом беспокойных ног чаще выявили болезнь Паркинсона

Новое крупное исследование, участниками которого стали почти 20 тысяч человек, подтвердило связь между синдромом беспокойных ног и развитием в дальнейшем болезни Паркинсона — распространенного нейродегенеративного заболевания, от которого страдают миллионы людей по всему миру.

босые ноги
© Haley Owens, unsplash.com

Из прошлых научных работ о факторах риска болезни Паркинсона известно, что вероятность развития этой патологии повышается при определенных проблемах с желудочно-кишечным трактом, при метаболическом синдроме, черепно-мозговых травмах и других состояниях. Группа медиков из Южной Кореи добавила к списку синдром беспокойных ног. Это неврологическое нарушение, сопровождаемое неприятными ощущениями в ногах и непреодолимым желанием ими двигать, особенно часто встречается у пожилых. Симптомы, нарастающие вечером и ночью, нередко мешают нормальному сну.

Используя данные национальной системы медицинского страхования, корейские ученые проследили за двумя группами пациентов из 9919 человек в каждой. В одну входили люди с синдромом беспокойных ног, а в другую — не имевшие такого диагноза.

За период наблюдений, который в среднем длился 15 лет, среди первых болезнь Паркинсона выявили у 1,6% участников, а во второй группе — только у 1% пациентов. На основании этого авторы статьи, вышедшей в JAMA Network Open, заключили, что синдром беспокойных ног может быть фактором риска нейродегенеративного заболевания.

Медики уже не впервые замечают связь двух состояний. Ранее неврологи из США изучили выборку почти 3,5 миллиона американцев, служивших в действующих вооруженных силах, и установили, что у страдавших синдромом беспокойных ног болезнь Паркинсона возникала в 2,5 раза чаще, чем у людей без него.

Корейские врачи подтвердили корреляцию и расширили исследование, дополнительно рассмотрев пациентов, которые получали агонисты дофаминовых рецепторов. Эти препараты, имитирующие действие нейромедиатора дофамина в мозге, помогают снимать симптомы синдрома беспокойных ног. Их же назначают при болезни Паркинсона, при которой погибают дофамин-производящие клетки мозга.

Результаты анализа показали, что среди принимавших лекарства болезнь Паркинсона развилась у 0,5%, тогда как у пациентов с синдромом беспокойных ног, которые не получали дофаминовую терапию, частота заболеваемости составила 2,1%. Когда нейродегенеративное заболевание все же диагностировали, на фоне приема препаратов это происходило позднее.

С учетом данных корейские специалисты предположили, что синдром беспокойных ног и болезнь Паркинсона связывают не только нарушения в дофаминовом обмене, но другие проблемы: например, хроническое воспаление, сбои в норадренергической системе и прочее.

Авторы исследования и коллеги-медики, которые его прокомментировали, призвали учитывать ограничения работы и осторожно интерпретировать результаты. Они не доказывают, что синдром беспокойных ног приводит к болезни Паркинсона, поэтому взаимосвязь двух состояний нужно продолжать изучать.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
