11 сентября, 17:35
Юлия Трепалина
53

Благотворный эффект от постановки диагноза назвали в честь героя сказки

❋ 4.5

Наблюдая пациентов, медики заметили любопытный психологический эффект от постановки диагноза. Узнав у доктора, о каком заболевании идет речь, некоторые люди испытывают облегчение, а их самочувствие улучшается еще до начала лечения. Это явление описывали в литературе, но до сих пор оно не имело специального наименования. Упущение исправили американские ученые. Они предложили назвать его «эффектом Румпельштильцхена» в честь персонажа сказки братьев Гримм. В своем обзоре специалисты подробнее рассказали о феномене и призвали коллег глубже исследовать его потенциальный терапевтический эффект для пациентов.

Румпельштильцхен
© Кадр из компьютерно-анимационного фильма «Шрек навсегда» / Paramount Pictures

Придуманное учеными название отсылает к сюжету одноименной немецкой сказки о злобном карлике-волшебнике. Героиня сумела одержать над ним верх, когда отгадала его имя — Румпельштильцхен.

Похожие мотивы с угадыванием имени злого волшебного существа для победы над ним встречаются во многих культурах мира. Хотя в деталях сказки различаются, смысл у них схожий — произнесение чьего-то имени дает власть над ним. С чем-то подобным порой сталкиваются врачи, когда сообщают больному о диагнозе.

«Происходит нечто потрясающее, когда пациент слышит, как на официальном языке звучит то, что он переживает. После того как проблема названа, неизвестное становится познаваемым и поддающимся решению. Это может облегчить физические и душевные страдания», — описал суть эффекта Румпельштильцхена Алан Левиновиц, профессор философии и религии из Университета Джеймса Мэдисона (США).

Его соавтором по исследованию стал доцент в области клинической психиатрии Авайс Афтаб из Западного резервного университета Кейcа (Кливленд, США). Их статья вышла в журнале BJPsych Bulletin.

Обзор научной литературы показал, что эффект Румпельштильцхена встречался при постановке самых разных диагнозов. Среди них — головная боль напряженного типа, тиннитус (шум в ушах), синдром хронической усталости (миалгический энцефаломиелит), синдром беспокойных ног, бессонница, синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия, хроническая идиопатическая крапивница и расстройства аутистического спектра.

Исследователи попытались обобщить данные о возможных механизмах, объясняющих эффект. К примеру, улучшению самочувствия у пациентов после постановки диагноза могут способствовать ослабление чувства неопределенности, психологическая поддержка со стороны других людей с тем же заболеванием и множество других факторов. Специалисты также допустили связь с эффектом плацебо.

В комментарии для сайта PsyPost ученые оговорились, что ставили целью обзора описать явление и привлечь к нему внимание коллег для дальнейшего изучения. Все упомянутые механизмы — предположительные, а статистику о том, как часто наблюдают эффект Румпельштильцхена и как он проявляется в зависимости от диагноза, исследователи не собирали.

Авторы научной работы также предупредили, что реакция пациентов индивидуальна, поэтому информация о диагнозе может не всегда приносить пользу. У некоторых она может вызвать страх или стыд, особенно если в отношении заболевания существуют предубеждения. Знание диагноза способно подтолкнуть и к избыточному лечению. Для полного понимания возможных последствий необходимы дополнительные исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
812 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
