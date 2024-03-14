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- Только что
- Мария Азарова
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Live: третья попытка запуска Starship в космос
Компания Илона Маска 14 марта предпримет третью попытку запуска в космос своей полностью многоразовой транспортной системы Starship. Старт должен состояться на Звездной базе близ населенного пункта Бока-Чика (штат Техас), хотя есть риск переноса на пятницу.
Прямая трансляция c площадки уже началась, но стартовое окно откроется в 07:00 по местному времени, или в 15:00 по Москве. Спустя 110 минут оно закроется.
В отличие от первых двух испытаний, которые провели в апреле и ноябре 2023 года (оба теста завершились взрывами), на этот раз после разделения с первой ступенью корабль Starship приводнится в Индийском океане, а не в Тихом. Согласно плану миссии, это произойдет примерно через 65 минут после запуска.
Starship — многоразовая 120-метровая двухступенчатая система, крупнейшая из когда-либо созданных. Она состоит из 70-метровой сверхтяжелой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship. В будущем эту систему хотят задействовать для доставки грузов и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а впоследствии — для полетов на Луну и Марс.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует использовать транспортную систему компании SpaceX для возвращения человека на естественный спутник Земли: корабль Starship должен доставить астронавтов миссии Artemis III, запланированной на осень 2026 года, с находящегося на орбите корабля Orion на лунную поверхность и обратно. Поэтому от третьего испытательного запуска зависит многое, в том числе миллиардные контракты с NASA.
Основная цель сегодняшнего теста — впервые вывести Starship на орбиту. Кроме того, SpaceX попытается перекачать примерно 10 тонн топлива (жидкий кислород плюс жидкий метан) из одного бака в другой прямо во время полета. Этот подход пригодится в дальнейших миссиях, поскольку танкеры Starship собираются применять для перекачки топлива на орбите.
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