  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Оповестить меня за 10 минут
  • 25 августа, 22:21
  • Мария Азарова
  • 27

Live: десятый тестовый полет транспортной системы Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Запуск Starship / © SpaceX

Американская компания SpaceX попробует запустить 120-метровую транспортную систему Starship в десятый раз уже через несколько часов.

Илон Маск подтвердил, что, несмотря на перенос 25 августа из-за необходимости устранить «неполадки с наземными системами», пуск все же должен состояться — на «Звездной базе» недалеко от Бока-Чики в Южном Техасе примерно в 02:30 по московскому времени. Стартовое окно будет открыто 60 минут.

Трансляция / © NSF

Продолжительность миссии оценили примерно в один час 30 минут. Ее план практически такой же, как во время девятого испытания, которое провели в конце мая.

Первую ступень Super Heavy B16 не будут пытаться поймать башней обслуживания Mechazilla. Вместо этого ее планируют мягко приводнить в Мексиканском заливе и продемонстрировать возможность безопасной посадки в нештатных условиях (без одного работающего центрального двигателя). Перед посадкой B16 должна будет зависнуть с околонулевой скоростью над водой.

Вторая ступень — корабль Starship (Ship 37) — должна вывести в космос имитацию полезной нагрузки, спутников Starlink, повторно включить один из двигателей Raptor и затем сесть в Индийском океане.  

Это четвертый запуск системы Starship в 2025 году, но ни один из них не был успешным: каждый раз вторая ступень взрывалась. Однако недавно компания Илона Маска заявила, что обнаружила причину аварий. Ею, по словам инженеров SpaceX, стали не проблемы с двигателями, а дефекты системы наддува топливных баков корабля.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# запуск
# трансляция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Авг
600
Картвельская и индоевропейская этимология: история и современные значения лексем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Советские граждане и военнопленные в системе фашистских концлагерей
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Засейвить здоровье: питание между работой и семьей
АВИАПАРК
Москва
Лекция
26 Авг
700
Советская психология: мир, миф или казус?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
600
Джеймс Джойс: «Улисс» и Россия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Авг
600
Королевства франков: падение династии Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Эмоциональное выгорание в семье
АВИАПАРК
Москва
Лекция
27 Авг
600
Загадки бурного роста в ранней Вселенной
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 августа, 07:38
Адель Романова

Астрономы поняли, откуда до Земли могут доходить случайные сигналы внеземных цивилизаций

В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межпланетная связь
# межпланетная станция
# радиоастрономия
# транзитный метод
# экзопланеты
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 09:35
Любовь С.

Черные дыры назвали возможными «двигателями» темной энергии 

Модель, представленная учеными из коллаборации DESI и Мичиганского университета (США), может перевернуть представления о происхождении темной энергии. Авторы нового исследования полагают, что черные дыры, поглощая вещество, постепенно преобразовывают его в энергию, гипотетически ответственную за расширение Вселенной.

Астрономия
# DESI
# нейтрино
# расширение Вселенной
# стандартная космологическая модель
# темная энергия
# Черные дыры
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

Биология
# добыча
# кошачьи
# охота
# поведение животных
# снежные барсы
# снежный барс
# хищники
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Live: десятый тестовый полет транспортной системы Starship

    25 августа, 22:21

  2. Найден способ устранить хрупкость перспективного материала для энергетики

    25 августа, 16:20

  3. Растения приглушили выработку своей энергии ночью с помощью ионов

    25 августа, 16:07

  4. Блохи летучих мышей оказались способны привести к новым пандемиям

    25 августа, 15:49
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Валерия Ростовская
4 минуты назад
Alex, Мне лично робуста тоже больше нравится,люблю крепкий кофе с горчинкой,арабика кислая😣,мне такое не нравится.

Мировой рейтинг производителей кофе: лидеры по объемам производства арабики и робусты

Alex kz
14 минут назад
Сергей, есть ещё дешевле-жареный горох, а можно вообще растворимое пойло пить, если главное цена) Это как пальмовое масло и сливочное масло.

Мировой рейтинг производителей кофе: лидеры по объемам производства арабики и робусты

Alex kz
16 минут назад
Мне кофе арабика из Доминиканы больше всех нравится, мягкий и приятный вкус.

Мировой рейтинг производителей кофе: лидеры по объемам производства арабики и робусты

Иван Колупаев
22 минуты назад
Yuri, больше слушай телемарафоны )) у нас никого с улицы не хватают, народ идет сам, за бабло, это ваши ТЦК мясо ловят.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Евгений Майоров
50 минут назад
Yuri, так ты посмотри реальную статистику, кто реально мясом воюет. Последних Тарасов семьи безуспешно отбивают у тцкшников. Свидомитые моин

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Евгений Майоров
52 минуты назад
vladimir, так приедь к нам и глянь, какая Россия отсталая и фашистская. Или твоих предков уже в Шереметьево развернули, как не мало твоих земляков с

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

No Fate
54 минуты назад
На ресурсе с названием, вроде бы намекающим на взаимосвязь с наукой, активнее всех отмечаются люди с мировоззрением в сторону минус-мышления.

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Oleksandr Tkachenko
59 минут назад
Бедная черепаха. 9 лет промучалась в пластиковом мусоре. Хорошо что спасли ее. Но деформация очень сильная.

В США отметили День рождения черепахи Арахис — символа бережного отношения к дикой природе 

Dulat Mogol
1 час назад
Igor, как бы дюгонь и ламантин, как бы одно и тоже животное. Так бывает.

Редкое морское животное, ставшее прототипом легенд о русалках, обнаружили у рифа Южно-Китайского моря

МАРАТ МАХ
1 час назад
Юрик, хорош говно во рту бултыхать, из ноздрей воняет. Нищейоп слабоумный

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

МАРАТ МАХ
2 часа назад
Marie, мы то все понимаем. ты сюда приеду и посмотри, как мы живём, бедолага. скорее всего ты повесишь я, не выдержал морального опустошения от того как

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Sergey KSA
2 часа назад
Маня, Россия первая экономика Европы и четвертая в мире. Мозжечку укражопой нищебродки, этого не понять.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Владимир Власенко
3 часа назад
Сергей, попробуйте для интереса кофе Перу Кахамарка. Разные обжарщики есть данного зерна. Арабика 100%. Произрастает на высоте 2500-2700 метров. Мытая

Мировой рейтинг производителей кофе: лидеры по объемам производства арабики и робусты

Гачибасс Украинер
3 часа назад
ирина, я себе даже яблоко или куб не могу представить

Исследователи обнаружили предел человеческого воображения

Алексей Нефишев
4 часа назад
Казалось бы. Третье десятилетие 21 века, а кто то еще верит в утопии

Опубликованы новые рендеры города будущего Telosa, который построят в США к 2030 году

Kiridan
4 часа назад
Ольга, Если есть намерение проникнуть языком поглубже, то да, можно и с большой буквы. Но ни в каких правилах этого не прописано.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Елена Чуб
5 часов назад
Mariвe, а ты откуда такое выплыло? Географию своего рождения и проживания огласи. Хотя у меня имеются смутные догадки.... 🤣🤣🤣🤣Явно не из

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Lumen
5 часов назад
Если это обвалит цены на жильё в соседних городах, то, в целом, неплохо

Опубликованы новые рендеры города будущего Telosa, который построят в США к 2030 году

Максим Палий
5 часов назад
Плюк - чатланская планета. Надень цак на нос и делай ку. А у тебя на пацакской планете перед тобой чатлане приседать будут ... Насколько же Данелия

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Евгений Гафуров
6 часов назад
Marie, спасибо

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно