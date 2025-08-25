Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
- 25 августа, 22:21
- Мария Азарова
-
27
Live: десятый тестовый полет транспортной системы Starship
Американская компания SpaceX попробует запустить 120-метровую транспортную систему Starship в десятый раз уже через несколько часов.
Илон Маск подтвердил, что, несмотря на перенос 25 августа из-за необходимости устранить «неполадки с наземными системами», пуск все же должен состояться — на «Звездной базе» недалеко от Бока-Чики в Южном Техасе примерно в 02:30 по московскому времени. Стартовое окно будет открыто 60 минут.
Продолжительность миссии оценили примерно в один час 30 минут. Ее план практически такой же, как во время девятого испытания, которое провели в конце мая.
Первую ступень Super Heavy B16 не будут пытаться поймать башней обслуживания Mechazilla. Вместо этого ее планируют мягко приводнить в Мексиканском заливе и продемонстрировать возможность безопасной посадки в нештатных условиях (без одного работающего центрального двигателя). Перед посадкой B16 должна будет зависнуть с околонулевой скоростью над водой.
Вторая ступень — корабль Starship (Ship 37) — должна вывести в космос имитацию полезной нагрузки, спутников Starlink, повторно включить один из двигателей Raptor и затем сесть в Индийском океане.
Это четвертый запуск системы Starship в 2025 году, но ни один из них не был успешным: каждый раз вторая ступень взрывалась. Однако недавно компания Илона Маска заявила, что обнаружила причину аварий. Ею, по словам инженеров SpaceX, стали не проблемы с двигателями, а дефекты системы наддува топливных баков корабля.
В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Модель, представленная учеными из коллаборации DESI и Мичиганского университета (США), может перевернуть представления о происхождении темной энергии. Авторы нового исследования полагают, что черные дыры, поглощая вещество, постепенно преобразовывают его в энергию, гипотетически ответственную за расширение Вселенной.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вселенная как котел: откуда взялись все химические элементы
Крадущийся «Охотник», затаившийся «Аллигатор»: ударные вертолеты России получили новое рождение
Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите
Двухступенчатые алмазные наковальни, или Как достичь давления в девять миллионов атмосфер
Космический субботник: проекты по защите Земли от орбитального мусора
Подводные авианосцы: неоправдавшиеся надежды
Мы — внеземного происхождения?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии