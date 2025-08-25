Live: десятый тестовый полет транспортной системы Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.

Американская компания SpaceX попробует запустить 120-метровую транспортную систему Starship в десятый раз уже через несколько часов.

Илон Маск подтвердил, что, несмотря на перенос 25 августа из-за необходимости устранить «неполадки с наземными системами», пуск все же должен состояться — на «Звездной базе» недалеко от Бока-Чики в Южном Техасе примерно в 02:30 по московскому времени. Стартовое окно будет открыто 60 минут.

Трансляция / © NSF

Продолжительность миссии оценили примерно в один час 30 минут. Ее план практически такой же, как во время девятого испытания, которое провели в конце мая.

Первую ступень Super Heavy B16 не будут пытаться поймать башней обслуживания Mechazilla. Вместо этого ее планируют мягко приводнить в Мексиканском заливе и продемонстрировать возможность безопасной посадки в нештатных условиях (без одного работающего центрального двигателя). Перед посадкой B16 должна будет зависнуть с околонулевой скоростью над водой.

Вторая ступень — корабль Starship (Ship 37) — должна вывести в космос имитацию полезной нагрузки, спутников Starlink, повторно включить один из двигателей Raptor и затем сесть в Индийском океане.

Это четвертый запуск системы Starship в 2025 году, но ни один из них не был успешным: каждый раз вторая ступень взрывалась. Однако недавно компания Илона Маска заявила, что обнаружила причину аварий. Ею, по словам инженеров SpaceX, стали не проблемы с двигателями, а дефекты системы наддува топливных баков корабля.

