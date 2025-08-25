Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX отменила испытательный пуск Starship из-за проблем с наземными системами

Поклонникам космической компании Илона Маска придется подождать еще немного, чтобы увидеть десятый испытательный полет транспортной системы Starship.

Starship перед десятым испытательным полетом / © SpaceX

SpaceX планировала отправить Starship в десятый полет со своей «Звездной базы» в Южном Техасе рано утром 25 августа, однако всего за 17 минут до открытия стартового окна компания отменила пуск.

«Мы отменяем сегодняшний десятый полет Starship, чтобы дать время на устранение неполадок с наземными системами», — сообщили сотрудники SpaceX в социальной сети X.

Компания пока не объявила новую целевую дату полета, но у нее есть резервные дни как минимум до 27 августа.

Десятый полет должен стать предпоследним для версии Starship V2, в конструкции которой оказалось множество различных проблем. Основной задачей Starship, как и предыдущих трех полетов, станет успешный вход в атмосферу второй ступени Starship с последующим приводнением в Индийском океане. Попутной задачей Ship 37 станет выгрузка восьми макетов Starlink V3. Первой ступени Starship — Super Heavy Booster 16 — в свою очередь предстоит посадка в Мексиканский залив: попытки ловли башней обслуживания не будет.