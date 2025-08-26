Удаление когтей сделало кошек чувствительнее к боли и усилило страдания от остеоартроза

Коты и кошки, которые лишились когтей в результате операции, известной как онихэктомия, страдают от хронической боли, двигательных нарушений и патологий нервной системы, причем сильнее, чем животные с возрастными изменениями из-за остеоартрита. Об этом в новом исследовании рассказали канадские ветеринары.

Онихэктомия — операция по удалению когтей у животных, в основном у домашних кошек — представляет собой ампутацию концевой фаланги пальцев вместе с когтями. Иногда эту процедуру проводят по медицинским показаниям, но бывает, что хозяева лишают когтей своих питомцев, считая, что только так они обезопасят себя от возможных инфекций через царапины и порчи мебели.

Из-за многочисленных рисков и негативных последствий для здоровья кошек зоозащитники требуют запретить онихэктомию во всем мире. В Европе многие страны уже сделали это, но в США практика еще разрешена. В России тоже не существует прямого законодательного запрета на онихэктомию, тем не менее удаление когтей без ветеринарных показаний подпадает под статью о жестоком обращении с животными, за которое предусмотрены уголовное и административное наказания.

Хотя из прошлых исследований известно, что операция фактически калечит кошек и приводит к таким осложнениям, как хроническая боль, хромота и другие, долгосрочные последствия онихэктомии изучены недостаточно. Во многих случаях выводы делали на основе опросов владельцев и их ретроспективных наблюдений, что ставит под вопрос объективность оценок.

Кроме того, у кошек с возрастом часто развивается остеоартрит (остеоартроз), поэтому бывает трудно отделить негативные эффекты из-за удаления когтей от последствий этого дегенеративного заболевания суставов, которое тоже сопровождается болью. Разобраться в вопросе взялась группа специалистов в области ветеринарии и ветеринарной фармакологии из Канады. Их статью опубликовал журнал Scientific Reports.

Авторы новой научной работы рассмотрели данные восьми прошлых исследований с участием 188 котов и кошек из канадских приютов. Для детального вторичного анализа ученые распределили животных на три группы. В первую, контрольную, вошли 24 здоровых питомца без остеоартрита, которым не удаляли когти, во вторую — 125 животных с остеоартритом, но с сохраненными когтями (NDOA). Третью составили 39 котов и кошек после онихэктомии, страдающие также остеоартритом (DOA). Специалисты сравнили соматосенсорные реакции, биомеханику движений и функциональные показатели животных.

Ученые установили, что кошки с удаленными когтями страдали от хронической боли и других нарушений сильнее, чем животные только с остеоартритом. В частности, в третьей группе заметнее проявлялись признаки гипералгезии (чрезмерная реакция на болевой стимул) и аллодинии (острая реакция на безболезненный раздражитель, например легкое надавливание на лапу).

Также участники больше хромали и страдали нарушениями подвижности, причем у более тяжелых животных дисфункции усугублялись. Наличие этих последствий у перенесших онихэктомию не зависело от того, на скольких лапах им удалили когти — на всех четырех или только на двух передних. Кроме того, исследование нервной проводимости указало, что у лишенных когтей животных были сильнее выражены нейропатические боли — по всей видимости, из-за повреждений проводящих отростков нервных клеток.

Полученные результаты подтвердили, что онихэктомия значительно ухудшает благополучие кошек. Авторы статьи подчеркнули необходимость всеобщего запрета этой операции при отсутствии ветеринарных показаний.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 787 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.