Удаление когтей сделало кошек чувствительнее к боли и усилило страдания от остеоартроза
Коты и кошки, которые лишились когтей в результате операции, известной как онихэктомия, страдают от хронической боли, двигательных нарушений и патологий нервной системы, причем сильнее, чем животные с возрастными изменениями из-за остеоартрита. Об этом в новом исследовании рассказали канадские ветеринары.
Онихэктомия — операция по удалению когтей у животных, в основном у домашних кошек — представляет собой ампутацию концевой фаланги пальцев вместе с когтями. Иногда эту процедуру проводят по медицинским показаниям, но бывает, что хозяева лишают когтей своих питомцев, считая, что только так они обезопасят себя от возможных инфекций через царапины и порчи мебели.
Из-за многочисленных рисков и негативных последствий для здоровья кошек зоозащитники требуют запретить онихэктомию во всем мире. В Европе многие страны уже сделали это, но в США практика еще разрешена. В России тоже не существует прямого законодательного запрета на онихэктомию, тем не менее удаление когтей без ветеринарных показаний подпадает под статью о жестоком обращении с животными, за которое предусмотрены уголовное и административное наказания.
Хотя из прошлых исследований известно, что операция фактически калечит кошек и приводит к таким осложнениям, как хроническая боль, хромота и другие, долгосрочные последствия онихэктомии изучены недостаточно. Во многих случаях выводы делали на основе опросов владельцев и их ретроспективных наблюдений, что ставит под вопрос объективность оценок.
Кроме того, у кошек с возрастом часто развивается остеоартрит (остеоартроз), поэтому бывает трудно отделить негативные эффекты из-за удаления когтей от последствий этого дегенеративного заболевания суставов, которое тоже сопровождается болью. Разобраться в вопросе взялась группа специалистов в области ветеринарии и ветеринарной фармакологии из Канады. Их статью опубликовал журнал Scientific Reports.
Авторы новой научной работы рассмотрели данные восьми прошлых исследований с участием 188 котов и кошек из канадских приютов. Для детального вторичного анализа ученые распределили животных на три группы. В первую, контрольную, вошли 24 здоровых питомца без остеоартрита, которым не удаляли когти, во вторую — 125 животных с остеоартритом, но с сохраненными когтями (NDOA). Третью составили 39 котов и кошек после онихэктомии, страдающие также остеоартритом (DOA). Специалисты сравнили соматосенсорные реакции, биомеханику движений и функциональные показатели животных.
Ученые установили, что кошки с удаленными когтями страдали от хронической боли и других нарушений сильнее, чем животные только с остеоартритом. В частности, в третьей группе заметнее проявлялись признаки гипералгезии (чрезмерная реакция на болевой стимул) и аллодинии (острая реакция на безболезненный раздражитель, например легкое надавливание на лапу).
Также участники больше хромали и страдали нарушениями подвижности, причем у более тяжелых животных дисфункции усугублялись. Наличие этих последствий у перенесших онихэктомию не зависело от того, на скольких лапах им удалили когти — на всех четырех или только на двух передних. Кроме того, исследование нервной проводимости указало, что у лишенных когтей животных были сильнее выражены нейропатические боли — по всей видимости, из-за повреждений проводящих отростков нервных клеток.
Полученные результаты подтвердили, что онихэктомия значительно ухудшает благополучие кошек. Авторы статьи подчеркнули необходимость всеобщего запрета этой операции при отсутствии ветеринарных показаний.
Модель, представленная учеными из коллаборации DESI и Мичиганского университета (США), может перевернуть представления о происхождении темной энергии. Авторы нового исследования полагают, что черные дыры, поглощая вещество, постепенно преобразовывают его в энергию, гипотетически ответственную за расширение Вселенной.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
