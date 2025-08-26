  • Добавить в закладки
26 августа, 08:04
Юлия Трепалина
11

Удаление когтей сделало кошек чувствительнее к боли и усилило страдания от остеоартроза

❋ 4.5

Коты и кошки, которые лишились когтей в результате операции, известной как онихэктомия, страдают от хронической боли, двигательных нарушений и патологий нервной системы, причем сильнее, чем животные с возрастными изменениями из-за остеоартрита. Об этом в новом исследовании рассказали канадские ветеринары.

Биология
# ветеринария
# когти
# кошки
# операция
когти кошки
© Sylvester Sabo, unsplash.com

Онихэктомия — операция по удалению когтей у животных, в основном у домашних кошек — представляет собой ампутацию концевой фаланги пальцев вместе с когтями. Иногда эту процедуру проводят по медицинским показаниям, но бывает, что хозяева лишают когтей своих питомцев, считая, что только так они обезопасят себя от возможных инфекций через царапины и порчи мебели.

Из-за многочисленных рисков и негативных последствий для здоровья кошек зоозащитники требуют запретить онихэктомию во всем мире. В Европе многие страны уже сделали это, но в США практика еще разрешена. В России тоже не существует прямого законодательного запрета на онихэктомию, тем не менее удаление когтей без ветеринарных показаний подпадает под статью о жестоком обращении с животными, за которое предусмотрены уголовное и административное наказания.

Хотя из прошлых исследований известно, что операция фактически калечит кошек и приводит к таким осложнениям, как хроническая боль, хромота и другие, долгосрочные последствия онихэктомии изучены недостаточно. Во многих случаях выводы делали на основе опросов владельцев и их ретроспективных наблюдений, что ставит под вопрос объективность оценок.

Кроме того, у кошек с возрастом часто развивается остеоартрит (остеоартроз), поэтому бывает трудно отделить негативные эффекты из-за удаления когтей от последствий этого дегенеративного заболевания суставов, которое тоже сопровождается болью. Разобраться в вопросе взялась группа специалистов в области ветеринарии и ветеринарной фармакологии из Канады. Их статью опубликовал журнал Scientific Reports.

Авторы новой научной работы рассмотрели данные восьми прошлых исследований с участием 188 котов и кошек из канадских приютов. Для детального вторичного анализа ученые распределили животных на три группы. В первую, контрольную, вошли 24 здоровых питомца без остеоартрита, которым не удаляли когти, во вторую — 125 животных с остеоартритом, но с сохраненными когтями (NDOA). Третью составили 39 котов и кошек после онихэктомии, страдающие также остеоартритом (DOA). Специалисты сравнили соматосенсорные реакции, биомеханику движений и функциональные показатели животных.

Ученые установили, что кошки с удаленными когтями страдали от хронической боли и других нарушений сильнее, чем животные только с остеоартритом. В частности, в третьей группе заметнее проявлялись признаки гипералгезии (чрезмерная реакция на болевой стимул) и аллодинии (острая реакция на безболезненный раздражитель, например легкое надавливание на лапу).

Также участники больше хромали и страдали нарушениями подвижности, причем у более тяжелых животных дисфункции усугублялись. Наличие этих последствий у перенесших онихэктомию не зависело от того, на скольких лапах им удалили когти — на всех четырех или только на двух передних. Кроме того, исследование нервной проводимости указало, что у лишенных когтей животных были сильнее выражены нейропатические боли — по всей видимости, из-за повреждений проводящих отростков нервных клеток.

Полученные результаты подтвердили, что онихэктомия значительно ухудшает благополучие кошек. Авторы статьи подчеркнули необходимость всеобщего запрета этой операции при отсутствии ветеринарных показаний.

Юлия Трепалина
787 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
