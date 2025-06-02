Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гены древних майя Копана поведали о смешении народов и упадке цивилизации
Жители древнего города Копан сохранили генетическое наследие далеких предков, но также смешались с переселенцами из горных районов Мексики. Генетический анализ зафиксировал и драматическое сокращение их численности, совпавшее с коллапсом цивилизации майя около 1200 лет назад.
Руины Копана, которые находятся на территории современного западного Гондураса, хранят память о некогда процветающем городе классического периода цивилизации майя. Этот город занимал стратегическое положение на пересечении путей между Центральной и Южной Америкой.
Первые поселения земледельцев возникли в долине Копана еще в ранний доклассический период, до тысячного года до нашей эры. Значительное развитие, включая возведение монументальной архитектуры и появление иероглифической письменности, началось в ранний классический период, примерно в 300–400 годах нашей эры.
В 426–427 годах нашей эры знатный майя, который пришёл из другого региона мира майя, основал царскую династию, правившую Копаном около 400 лет. Город стал важным политическим, экономическим и церемониальным центром.
Популярная гипотеза предполагала, что царство Копан сформировалось в результате миграции элиты майя в регион и ее интеграции с местным немайяским населением. Обширные археологические и исторические данные косвенно подтверждали это предположение, однако прямое генетическое исследование жителей Копана помогло бы точнее проследить происхождение, миграционные пути и демографические изменения.
Международная группа генетиков и археологов провела детальное исследование древней ДНК, полученной из останков жителей Копана. Результаты этой работы, проливающие свет на историю древнего города, опубликованы в журнале Current Biology.
Для анализа специалисты отобрали костные образцы — каменистые части височной кости черепа — от 16 человек. Эти останки обнаружили на территории Копана в ходе двух крупных археологических проектов. Из всех образцов удалось выделить древнюю ДНК, но только семь из них сохранили генетический материал в достаточном количестве и качестве для глубокого секвенирования.
Пять из семи останков археологи нашли в отдельных захоронениях без явных признаков богатства или высокого статуса. Но среди них выделялся один мужчина, условно названный CpM13. Его останки покоились в богато убранной гробнице царского типа, что указывает на его принадлежность к правящей элите Копана. Рядом, в простом захоронении, обнаружили другого мужчину (CpM12), чье положение и отсутствие погребального инвентаря позволили предположить, что он стал жертвой ритуального обряда.
Радиоуглеродный анализ подтвердил, что все семь индивидов жили в классический период цивилизации майя. Останки датировали двумя временными группами: ранне-средней фазой (примерно 250–550 годы нашей эры) и средне-поздней (550–830 годы нашей эры).
Геномы, несмотря на древность и характерные посмертные повреждения ДНК, оказались пригодны для изучения. Уровень современного генетического загрязнения не превышал 1,09%. Молекулярный анализ также позволил уточнить пол: трое из семи были мужчинами, включая индивида CpM12, которого ранее считали женщиной по строению скелета.
Полученные геномы исследователи сравнили с обширной базой данных древних и современных ДНК со всей Америки. Ключевым открытием стало подтверждение глубокой генетической преемственности в Копане и регионе майя в целом. ДНК жителей города показала их тесную связь с древним населением, обитавшим на этих землях еще в позднеархаический период, за тысячи лет до расцвета классической цивилизации (5600–3700 лет назад).
Люди из Копана сформировали единый генетический кластер с позднеархаическими жителями Белиза. Они также оказались генетически близки к майя классического периода из Чичен-Ицы, майя колониального периода из Кампече и современным группам майя из Мексики, что указывает на сохранение местной генетической основы на протяжении тысячелетий.
Наряду с этим древним местным наследием, генетики выявили и следы миграций. В генофонде жителей Копана обнаружили примесь, происходящую от популяций из высокогорных районов Мексики — возможно, от носителей культур сапотеков, михе или миштеков из Оахаки. Этот приток генов, составивший около шести процентов, начался в ранне-средний классический период.
Такая находка служит генетическим подтверждением археологических теорий о перемещениях населения и культурной интеграции, сыгравших роль в становлении и развитии государства Копан. При этом доминирующим в генофонде копанцев — более 90 процентов — оставался именно древний местный позднеархаический компонент.
Анализ генетических данных позволил также реконструировать демографическую историю региона. Выяснилось, что эффективная численность населения в области майя переживала значительный рост, достигнув пика — примерно 19 000 человек — около 1220 лет назад. Однако этот подъем сменился резким спадом: приблизительно 1200 лет назад (около 750 года нашей эры) началось стремительное сокращение численности популяции.
Это событие хронологически совпадало с началом упадка классической цивилизации майя. Именно на этот период, с девятого по 11 век нашей эры, пришлись свидетельства о крупных засухах, росте социальной напряженности и последующем распаде государственных структур майя.
В учебниках истории говорится, что в Новый Свет проказу завезли европейские колонизаторы. Произошло это после открытия Америки Христофором Колумбом в результате так называемого Колумбового обмена — когда между Америкой, Африкой и Старым Светом происходили перемещения растений, животных, культур, человеческих популяций, технологий и болезней. Однако анализ древней ДНК показал, что одна из форм проказы распространилась по двум континентам задолго до экспедиции испанского мореплавателя.
Жители древнего города Копан сохранили генетическое наследие далеких предков, но также смешались с переселенцами из горных районов Мексики. Генетический анализ зафиксировал и драматическое сокращение их численности, совпавшее с коллапсом цивилизации майя около 1200 лет назад.
Специалисты химико-технологического института НовГУ разработали интегрированную систему защиты картофеля от патогенов. Она выстроена в соответствии с фазами вегетации. Для каждой из них подобраны наиболее эффективные из разрешенных препаратов.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как исправить человека. CRISPR/Cas9: новейшая система генной модификации, которая обещает изменить нашу жизнь
Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии