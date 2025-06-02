Гены древних майя Копана поведали о смешении народов и упадке цивилизации

Жители древнего города Копан сохранили генетическое наследие далеких предков, но также смешались с переселенцами из горных районов Мексики. Генетический анализ зафиксировал и драматическое сокращение их численности, совпавшее с коллапсом цивилизации майя около 1200 лет назад.

Руины Копана, которые находятся на территории современного западного Гондураса, хранят память о некогда процветающем городе классического периода цивилизации майя. Этот город занимал стратегическое положение на пересечении путей между Центральной и Южной Америкой.

Первые поселения земледельцев возникли в долине Копана еще в ранний доклассический период, до тысячного года до нашей эры. Значительное развитие, включая возведение монументальной архитектуры и появление иероглифической письменности, началось в ранний классический период, примерно в 300–400 годах нашей эры.

В 426–427 годах нашей эры знатный майя, который пришёл из другого региона мира майя, основал царскую династию, правившую Копаном около 400 лет. Город стал важным политическим, экономическим и церемониальным центром.

Популярная гипотеза предполагала, что царство Копан сформировалось в результате миграции элиты майя в регион и ее интеграции с местным немайяским населением. Обширные археологические и исторические данные косвенно подтверждали это предположение, однако прямое генетическое исследование жителей Копана помогло бы точнее проследить происхождение, миграционные пути и демографические изменения.

Международная группа генетиков и археологов провела детальное исследование древней ДНК, полученной из останков жителей Копана. Результаты этой работы, проливающие свет на историю древнего города, опубликованы в журнале Current Biology.

Для анализа специалисты отобрали костные образцы — каменистые части височной кости черепа — от 16 человек. Эти останки обнаружили на территории Копана в ходе двух крупных археологических проектов. Из всех образцов удалось выделить древнюю ДНК, но только семь из них сохранили генетический материал в достаточном количестве и качестве для глубокого секвенирования.

Пять из семи останков археологи нашли в отдельных захоронениях без явных признаков богатства или высокого статуса. Но среди них выделялся один мужчина, условно названный CpM13. Его останки покоились в богато убранной гробнице царского типа, что указывает на его принадлежность к правящей элите Копана. Рядом, в простом захоронении, обнаружили другого мужчину (CpM12), чье положение и отсутствие погребального инвентаря позволили предположить, что он стал жертвой ритуального обряда.

Радиоуглеродный анализ подтвердил, что все семь индивидов жили в классический период цивилизации майя. Останки датировали двумя временными группами: ранне-средней фазой (примерно 250–550 годы нашей эры) и средне-поздней (550–830 годы нашей эры).

Геномы, несмотря на древность и характерные посмертные повреждения ДНК, оказались пригодны для изучения. Уровень современного генетического загрязнения не превышал 1,09%. Молекулярный анализ также позволил уточнить пол: трое из семи были мужчинами, включая индивида CpM12, которого ранее считали женщиной по строению скелета.

Графический абстракт статьи. Архаическая популяция майя Копана перемешивалась с другими майя и народами территории современной Мексики, но сохранила генетическую идентичность до наших дней. / © Madeleine Murray et.al./Current Biology

Полученные геномы исследователи сравнили с обширной базой данных древних и современных ДНК со всей Америки. Ключевым открытием стало подтверждение глубокой генетической преемственности в Копане и регионе майя в целом. ДНК жителей города показала их тесную связь с древним населением, обитавшим на этих землях еще в позднеархаический период, за тысячи лет до расцвета классической цивилизации (5600–3700 лет назад).

Люди из Копана сформировали единый генетический кластер с позднеархаическими жителями Белиза. Они также оказались генетически близки к майя классического периода из Чичен-Ицы, майя колониального периода из Кампече и современным группам майя из Мексики, что указывает на сохранение местной генетической основы на протяжении тысячелетий.

Наряду с этим древним местным наследием, генетики выявили и следы миграций. В генофонде жителей Копана обнаружили примесь, происходящую от популяций из высокогорных районов Мексики — возможно, от носителей культур сапотеков, михе или миштеков из Оахаки. Этот приток генов, составивший около шести процентов, начался в ранне-средний классический период.

Такая находка служит генетическим подтверждением археологических теорий о перемещениях населения и культурной интеграции, сыгравших роль в становлении и развитии государства Копан. При этом доминирующим в генофонде копанцев — более 90 процентов — оставался именно древний местный позднеархаический компонент.

Анализ генетических данных позволил также реконструировать демографическую историю региона. Выяснилось, что эффективная численность населения в области майя переживала значительный рост, достигнув пика — примерно 19 000 человек — около 1220 лет назад. Однако этот подъем сменился резким спадом: приблизительно 1200 лет назад (около 750 года нашей эры) началось стремительное сокращение численности популяции.

Это событие хронологически совпадало с началом упадка классической цивилизации майя. Именно на этот период, с девятого по 11 век нашей эры, пришлись свидетельства о крупных засухах, росте социальной напряженности и последующем распаде государственных структур майя.

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Илья Гриднев 56 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.