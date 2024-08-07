СМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не так

В российской прессе появились публикации с неожиданными утверждениями. Их авторы утверждают, что опубликованные протоколы допроса Вернера Вехтера, начальника хозяйственного управления министерства пропаганды Третьего рейха, говорят о том, что «нацисты хотели с помощью дальнобойных баллистических ракет “Фау-2” наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии». На деле в опубликованных документах об этом ничего нет.

Одной из причин, по которым такое утверждение в документах отсутствует, — тот технический факт, что ракета «Фау-2» по дальности (320 километров) в 1945 году никак не могла достать не только до Урала и Средней Азии, но и до Минска или Смоленска. Версия с увеличенной дальностью действительно разрабатывалась (правда для ударов по Америке), но не с ядерной боеголовкой. На практике в опубликованных сегодня документах речь идет о применении ядерной бомбы с помощью каких-то секретных бомбардировщиков, способных достичь Урала (на практике у немцев не было самолетов с такими возможностями).

Если прочесть рассекреченные ФСБ документы внимательно и поместить их в известный историкам контекст, то мы выясним, что они вообще не связаны с реальными планами Гитлера или возглавляемой им страны.

Группенфюрер Вернер Вехтер в беседе с советскими оперработниками (содержится в опубликованных документах) указывает, что «точными данными о том, что в определенные сроки против Советского Союза были бы применены атомные бомбы — я не располагаю». Это и логично для работника Министерства пропаганды. Все его сведения на этот счет — личные умозаключения. Они были сделаны на основе данных, собранных им через личные связи.

© ФСБ

Он называет своих информаторов — инженер Доминик из министерства пропаганды, который в 1943 году сообщал ему о, якобы, превосходстве Германии в гонке по разработке ядерного оружия. Но Доминик ничего не говорил ему о планах удара по СССР в 1945 (или любом ином) году.

Следующее важное, по мнению Вехтера, свидетельство — слова госсекретаря министерства пропаганды доктора Наумана. Тот утверждал, говоря о событиях 1945 года, что Гитлер якобы заявил «да простит мне бог последние 14 дней войны», имея при этом в виду использование ядерного оружия.

Это свидетельство сразу дает понять любому историку, что Науман сообщает дезинформацию. Дело в том, что Адольф Гитлер был не религиозен и неоднократно остро критиковал христианство в узком кругу. Слово «Бог» он мог использовать только в публичных выступлениях, для риторического эффекта (точнее, более эффективного управления массами), и никогда не применял в закрытых обсуждениях действительно важных вопросов. То есть его использование — маркер недостоверности цитируемых «слов Гитлера».

Другой источник Вехтера в вопросе применения нацистской Германией атомного оружия против СССР — начальник управления вооружений Зауэр. По словам Вехтера, в начале 1945 года Зауэр сказал ему, что атомное оружие будет в ближайшее время применено на фронте. И это, и иные сходные высказывания в 1945 году относятся не к реальным планам применения ядерного оружия, а совсем к другой ситуации, которую Naked Science описывал ранее.

© ФСБ

Дело в том, что никакой рабочей атомной бомбы или хотя бы одного рабочего атомного реактора-наработчика материалов для нее у нацистской Германии к 1945 году не было и близко. И, более того, не могло быть и в 1946 году. Так получилось потому, что нобелевский лауреат Гейзенберг, возглавлявший разработку немецкой ядерной бомбы, допустил серию тяжелых теоретических и практических ошибок.

Поэтому немцы проектировали атомные реакторы не только неправильно, но и небезопасно. Например, Гейзенберг полагал, что атомные реакторы «самотормозятся» при работе, поэтому Германия строила их без контролирующих стержней. Если бы остальные параметры таких реакторов рассчитали верно (чего не было) и они все же заработали бы, то дали немедленный взрыв, отчего наработка плутония в подобных системах была невозможна.

Если в области создания бомбы нацисты не преуспели, то в смысле военно-политической игры и дезинформации они оказались заметно сильнее. Как мы уже писали, в феврале 1945 года Германия задумала внести раскол в ряды союзников. Для этого представитель СС Вольф вступил в контакт с союзниками (в популярной форме его действия описаны в «17 мгновениях весны»). Чтобы поощрить союзников к договоренностям о сепаратном мире, Германия одновременно имитировала испытания атомной бомбы в Тюрингии. Для этого собрали большое количество обычной взрывчатки и произвели сильнейший ночной взрыв. Рядовые участники этой дезинформационной акции даже в XXI веке продолжали верить, что взрыв был настоящим.

Аппарат СД до и после этого взрыва провел огромную дезинформационную работу. В ее рамках представители самых разных немецких госведомств как бы по неосторожности рассказывали своим собеседникам о случившемся недавно «ядерном» испытании, и/или о планах применения ядерного оружия на фронте в ближайшее время. По всей видимости, эту дезинформацию нацеливали на то, чтобы напугать союзников и заставить их пойти на сепаратное соглашение с Германией во избежание больших потерь.

Поскольку немцы не знали, кто именно в их стране относится к агентуре западных разведок (сегодня мы знаем, что по сути никто, поскольку СД до этого практически ликвидировало такую агентуру), то они распространяли такую информацию «веерно». Предполагалось, что утечки «секретных сведений» сами найдут агентов англичан (у США в тот момент с агентурной сетью в Европе были крайне слабо). Иными словами, Вернер Вехтер стал, сам о том не зная, одним из каналов распространения дезинформации СД.

Отметим, что советская сторона как минимум какое-то время не знала, что речь идет о дезинформации. В документах военной разведки (ныне ГРУ) весны 1945 года «ядерные» испытания в Германии оцениваются как реальные. Учитывая, что допросом Вехтера интересовался лично заместитель наркома внутренних дел СССР Иван Серов (впоследствии глава КГБ), не исключено, что на октябрь 1945 года и его организация не понимала, что никакого ядерного оружия у Гитлера не было, а был блеф в виде околоядерной дезинформации, призванной вбить клин между союзниками.

По всей видимости, публикация документов ФСБ произошла без консультаций с историками соответствующего периода. В итоге именно подача этого ведомства дала ряду российским СМИ повод писать о том, что «Гитлер планировал в июне 1945 года применить против СССР атомную бомбу», несмотря на то, что в самих опубликованных документах нет значимых оснований для таких выводов.

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