Сериалы и подкасты помогли сбежать от реальности

Психологи МГППУ провели опрос, в котором выявили, что люди, склонные к «запойному» просмотру сериалов, имеют высокий уровень эскапизма (ухода от реальности) и находят ресурс в своем одиночестве.

Множество онлайн-платформ и сервисов, таких как Twitch, YouTube, Netflix, КиноПоиск упростили доступ к различному контенту. Пользователи могут смотреть все, что захотят, в любое время и месте. В зарубежных исследованиях появился такой феномен как binge-watching, то есть запойный просмотр нескольких эпизодов одного и того же сериала за один сеанс: многие люди сообщают, что чувствуют себя вынужденными смотреть «еще один» эпизод по окончании предыдущего.

«Гипотезой нашего исследования послужило предположение о том, что существуют значимые различия в показателях уровня эскапизма, выраженности эмоциональных переживаний и уровня субъективного качества жизни у лиц со склонностью к зависимости от просмотра стриминговых платформ и улиц, не имеющих такой склонности», – рассказала Варвара Делибалт, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ.

В исследовании участвовали 58 человек. После предварительного анализа данных, для эмпирической части были отобраны 55 человек в возрасте от 18 до 27 лет (средний возраст – 21 год). Все участники были разделены на две группы: контрольную группу «К» – 28 человек (люди, не склонные к зависимости от просмотра стриминговых платформ) и группу сравнения «С» – 27 человек (люди, склонные к зависимости от просмотра на онлайн-сервисах).

В контрольной группе было 15 мужчин (54 процентов) и 13 женщин (46 процентов), средний возраст – 21,4 года. В группе сравнения было 10 мужчин (37 процентов) и 17 женщин (63 процентов), средний возраст – 20,1 года. Опрос проходил в тематических сообществах «ВКонтакте». Результаты были представлены на Межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.

Для исследования использовали пять методик: авторскую демографическую анкету, «Тест на определение Интернет-зависимости», «Методику измерения уровня выраженности эскапизма», «Дифференциальный опросник переживания одиночества» и опросник «Субъективное качество жизни». Чтобы проверить гипотезу о различиях между группами, применили непараметрический критерий U-критерий Манна–Уитни.

Все участники опроса активно пользуются интернетом. 94,5 процентов респондентов из обеих групп смотрят видео на стриминговых платформах. В контрольной группе половина пользуется ими ежедневно, а в группе сравнения — 81,5 процентов.

Интегральный показатель уровня выраженности эскапизма в группе людей, склонных к зависимости от просмотра стриминговых платформ, статистически значимо отличается от данного показателя в группе лиц, не имеющих такой склонности. Просмотр медиаплатформ может использоваться как форма эскапизма: стриминг позволяет людям избегать сложных эмоций, проблем и стресса.

Существуют значимые статистические различия в особенностях переживании одиночества в контрольной группе и группе сравнения, а именно по субшкалам «Самоощущение», «Отчуждение», «Радость уединения», «Ресурс уединения» и шкалам «Общее переживание одиночества» и «Позитивное одиночество».

Лица, склонные к зависимости от просмотра стриминга, в большей степени переживают чувство одиночества (потоковый медиаконтент может создавать иллюзию социального взаимодействия, но не заменять реальные отношения) и отчуждения (чрезмерное использование стриминговых платформ может привести к отчуждению человека от окружающих), однако, люди с такой склонностью позитивно расценивают одиночество как феномен и находят в уединение ресурс (потоковый контент может создавать иллюзию социальной интеракции и поддержки, что может приводить к получению положительных эмоций в ситуации одиночества, однако само переживание чувства одиночества остается).

«Результаты опроса показали что люди, которые часто смотрят видео, склонны уходить от реальности больше, чем те, кто этого не делает. Они также чаще чувствуют себя одинокими и отчужденными, но при этом позитивно относятся к одиночеству и видят в нем пользу для себя. Но вот уровень удовлетворенности жизнью у них не отличается от тех, кто не смотрит видео на онлайн-платформах», – подытожила автор проекта Дарья Натурина, студентка три курса бакалавриата по направлению «Психология» профиля «Юридическая психология» факультета «Юридическая психология» МГППУ.

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МГППУ 66 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.