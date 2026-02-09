Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сверхтяжелый дрон HYDRA-400 выполнил первый полет

Компания из Лондона создала новый тип дрона вертикального взлета и посадки (VTOL) под названием HYDRA-400, который успешно выполнил первый полет.

HYDRA-400 / © Hybrid Drones Limited

Разработанный Hybrid Drones Limited, аппарат HYDRA-400 представляет собой новое поколение сверхтяжелых беспилотных летательных аппаратов, использующих гибридную схему: электрические роторы для подъема и микро-реактивные турбины для тяги и дополнительного подъема.

HYDRA-400 компактный и мобильный — его можно перевозить на платформе грузовика и собрать для полета всего за несколько минут. Аппарат может работать как полностью на электричестве, так и в гибридной конфигурации с двумя, четырьмя или шестью турбинами.

Созданный небольшой командой британских инженеров, HYDRA-400 способен поднимать до 400 килограммов при сохранении компактных размеров и мобильности. Компания утверждает, что конкуренты в сегменте тяжелых дронов не могут предложить аналогичный баланс грузоподъемности, стоимости и портативности.

Недавно HYDRA-400 выполнил первый полет, в результате которого аппарат показал надежность управления и возможность перевозки носилок, что подчеркивает его потенциал для спасательных и гуманитарных операций в будущем.